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Выявлены наиболее предпочитаемые работниками каналы поиска работы

rus.postimees.ee
Выявлены наиболее предпочитаемые работниками каналы поиска работы
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Поиск работы. Иллюстративное фото.
Поиск работы. Иллюстративное фото. Фото: SFIO CRACHO/ Shutterstock

Проведенное компанией Kantar Emor исследование показало, что две трети наемных работников ищет информацию о вакансиях на портале CVKeskus.ee, что делает его главным каналом поиска работы в Эстонии. В рамках опроса среди студентов почти три четверти молодых людей признали портал CVKeskus.ee своим основным каналом поиска работы.

В ходе опроса, проведенного в марте и апреле 2022 года, были изучены предпочтения наемных работников при поиске работы и выявлены основные каналы, используемые для получения информации о вакансиях.

В качестве наиболее предпочитаемого канала поиска работы был выбран портал CVKeskus.ee, на котором информацию о вакансиях ищут две трети (67%) работников.

По данным Kantar Emor, на втором по предпочтительности месте находятся знакомые, друзья и родственники, у которых о возможностях работы узнают 48% работников, а на третьем месте – портал поиска работы CV Online (CV.ee), где информацию о вакансиях ищут 43% респондентов.

Чуть менее четверти респондентов (24%) отметили, что ищут информацию на корпоративных страницах в социальных сетях (Facebook, LinkedIn), 17% – в газетах и журналах, 15 % – на веб-сайтах компаний, 13% – в LinkedIn, 8% работников обращаются напрямую к специалистам по подбору персонала, а 3% – получают информацию о вакансиях из приложений наподобие MeetFrank.

По каким каналам ищет работу молодежь?

Недавний опрос, проведенный компанией Kantar Emor, показал, что почти три четверти молодых людей (73%) ищут информацию о вакансиях на портале поиска работы CVKeskus.ee. На втором месте у молодежи, выходящей на рынок труда, находятся знакомые, друзья и родственники, у которых информацию о вакансиях узнают 52% молодых людей, а на третьем месте – портал поиска работы CV Online (CV.ee) и корпоративные каналы в социальных сетях, где информацию о вакансиях ищут 48% респондентов.

Молодые людей (38%) ищут информацию о возможностях работы на веб-страницах компаний, 37% – в LinkedIn, 15% – напрямую у специалистов по подбору персонала, 10% – в приложениях наподобие MeetFrank, и только 4% – в журналах и газетах, то есть при поиске работы молодежь отдает предпочтение онлайн-каналам.

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