Алексей Яшин: перенос танка – не ущемление русскоязычных, этот болезненный процесс надо пережить

Насчет опроса местного населения мэр Нарвы Катри Райк подметила очевидное – большинство нарвитян против этого переноса. Однако такое голосование не несет в себе законодательной основы.

Тема переноса памятников давно перешла на уровень всего государства, и решения скорее стоит принимать всем вместе, а не делить страну на части. Нарва является неотъемлемой частью Эстонии и эстонского общества. Исходить из этого принципа следует всегда, а не только при возникновении проблем.

Решения, которые принимает большинство, являются неотъемлемой частью демократических процессов, даже если это неприятно для меньшинства. Вопрос о переносе монументов в музей или на кладбище не является нарушением прав или свобод меньшинств. А значит, некоторым людям придется постараться понять и пережить этот болезненный процесс.

Мы стоим перед новым экзаменом на зрелость нашего общества. Правительство должно действовать открыто и деликатно. Законных митингов и демонстраций, на мой взгляд, уже не избежать. Однако каждый из нас является ответственным за то, чтобы это не переросло в беспорядки и насильственное столкновение.

Многие жители Эстонии высказали мнение, что перед нами стоят более серьезные проблемы инфляции и энергокризиса. Именно поэтому следует как можно скорее решить вопрос переноса памятников и заняться реальными темами, которые влияют на жизнь всех жителей Эстонии от Нарвы до Сааремаа.