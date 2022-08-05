На вчерашней пресс-конференции правительство сообщило о своем решении насчет переноса Нарвского танка. Остается лишь решить вопрос: когда и каким образом это будет сделано. Министр внутренних дел обозначил, что нарвитяне должны участвовать в выработке решения. На данный момент вопрос о том, перенесут ли советский монумент, или нет, больше не стоит.
Алексей Яшин: перенос танка – не ущемление русскоязычных, этот болезненный процесс надо пережить
Правительство должно избежать ошибок 2007 года и осуществить перенос учтиво, а не действовать тайком под покровом ночи. Важным является и диалог с местной общиной, в рамках которого правительство должно прямолинейно обозначить причины и условия переноса памятника.
С конца февраля текущего года Россия развязала полномасштабную войну на территории другого государства. К сожалению, Кремль использует символы Отечественной войны, чтобы оправдать свою агрессию на чужбине. Российские новостные порталы и государственные деятели в унисон разъясняют, что их армия ведет войну с нацистами и продолжает подвиг советской армии. На этом фоне в глазах многих людей, которые не поддерживают путинскую войну, советские военные монументы стали символом нового кровопролития.
В связи с этим, еще в мае, до правительственного кризиса, партия «Ээсти 200» предложила перенести военные памятники в музеи, а места захоронений на военные кладбища. На данный момент обсуждения и споры вокруг монументов продлились слишком долго, что выражается в распространении провокационной информации вокруг Нарского танка и поджоге экскаватора, который, по заявлениям, участвовал в переносе советской гаубицы в Аувере.
Нарвские оппозиционные политики предлагают провести референдум или опрос местного населения насчет будущего танка. Однако в законе о референдуме обозначено, что по любым вопросам в референдуме участвует вся страна и голосовать могут только граждане Эстонии. Это значит, что примерно половина нарвитян не сможет проголосовать, и решать этот вопрос будут граждане Эстонии, которые не живут в самой Нарве. Решение при таком кворуме для меня очевидно: танк в любом случае будет перенесен.
Насчет опроса местного населения мэр Нарвы Катри Райк подметила очевидное – большинство нарвитян против этого переноса. Однако такое голосование не несет в себе законодательной основы.
Тема переноса памятников давно перешла на уровень всего государства, и решения скорее стоит принимать всем вместе, а не делить страну на части. Нарва является неотъемлемой частью Эстонии и эстонского общества. Исходить из этого принципа следует всегда, а не только при возникновении проблем.
Решения, которые принимает большинство, являются неотъемлемой частью демократических процессов, даже если это неприятно для меньшинства. Вопрос о переносе монументов в музей или на кладбище не является нарушением прав или свобод меньшинств. А значит, некоторым людям придется постараться понять и пережить этот болезненный процесс.
Мы стоим перед новым экзаменом на зрелость нашего общества. Правительство должно действовать открыто и деликатно. Законных митингов и демонстраций, на мой взгляд, уже не избежать. Однако каждый из нас является ответственным за то, чтобы это не переросло в беспорядки и насильственное столкновение.
Многие жители Эстонии высказали мнение, что перед нами стоят более серьезные проблемы инфляции и энергокризиса. Именно поэтому следует как можно скорее решить вопрос переноса памятников и заняться реальными темами, которые влияют на жизнь всех жителей Эстонии от Нарвы до Сааремаа.
В дальнейшем Эстонии следует задуматься и о том, чтобы создать свои традиции и мемориалы, которые будут чтить память павших во времена Второй мировой войны. Традиции и памятники, которые объединят всех жителей Эстонии вне зависимости от того на чьей стороне воевали их родственники. Трагедия и память о страданиях войны является общей для всех.