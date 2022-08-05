Продавец российский мебели: "И что теперь делать? Хоть закрывайся!"

«В последний раз мы завозили мебель еще в марте. Тут все, что у нас осталось, больше ничего нет», – сетует владелица магазина, по оценке которой, проблемы сейчас испытывают все продавцы, привыкшие возить товар из России и Беларуси – даже если они сами заявляют, что все в порядке.