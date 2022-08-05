Продавец магазина, привозящего мебель из России, Галина Клепач рассказала журналистам Äripäev, что спрос на качественную российскую мебель по-прежнему высок, но закупать, как раньше, эту мебель их фирма не может, поскольку банковские расчеты с Россией заблокированы.
Продавец российский мебели: "И что теперь делать? Хоть закрывайся!"
Продавец российский мебели: "И что теперь делать? Хоть закрывайся!"
«В последний раз мы завозили мебель еще в марте. Тут все, что у нас осталось, больше ничего нет», – сетует владелица магазина, по оценке которой, проблемы сейчас испытывают все продавцы, привыкшие возить товар из России и Беларуси – даже если они сами заявляют, что все в порядке.
По ее словам, выручки от продажи оставшейся в магазине мебели хватит на то, чтобы оплатить аренду площадей за два месяца, а потом магазин придется закрыть.
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