Пт, 5.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

Проблема ⟩ Ребенка с самокатом то пускают в автобус, то не пускают

Кристо Ниглас
Ребенка с самокатом то пускают в автобус, то не пускают
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
По словам Хардо Сульгера, логиста MK Autobuss, разрешение или запрет на поездку в автобусе с самокатом зависит от ситуации, то есть от того, сколько людей находится в автобусе.
По словам Хардо Сульгера, логиста MK Autobuss, разрешение или запрет на поездку в автобусе с самокатом зависит от ситуации, то есть от того, сколько людей находится в автобусе. Фото: Lilli Tölp

Для молодежи и некоторых взрослых самокаты, как на мускульном приводе, так и приводимые в движение электричеством, являются повседневным средством передвижения. Однако возникают ситуации, когда с ними не пускают в автобусы. Так бывало, что общественный транспорт закрывал свои двери перед носом у детей с самокатами.

С точки зрения отца-матери, то, что ребенка не пускают в автобус, кажется несправедливым.

Марелийс Райд, живущая в деревне Лаади, стала одним из родителей, кому пришлось решать проблемы ребенка, которого не пустили в автобусе на трюковом самокате. От водителя автобуса зависит, сможет ли ребенок поехать или нет: некоторые водители разрешают провоз самокатов в автобусе, некоторые делают предупреждение. В соответствием с пониманием матери габариты, вес и характер самоката подходят под понятие ручной клади, описанное в правилах.

Ключевые слова
Наверх