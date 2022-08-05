Проблема ⟩ Ребенка с самокатом то пускают в автобус, то не пускают

По словам Хардо Сульгера, логиста MK Autobuss, разрешение или запрет на поездку в автобусе с самокатом зависит от ситуации, то есть от того, сколько людей находится в автобусе.

Для молодежи и некоторых взрослых самокаты, как на мускульном приводе, так и приводимые в движение электричеством, являются повседневным средством передвижения. Однако возникают ситуации, когда с ними не пускают в автобусы. Так бывало, что общественный транспорт закрывал свои двери перед носом у детей с самокатами.