Для молодежи и некоторых взрослых самокаты, как на мускульном приводе, так и приводимые в движение электричеством, являются повседневным средством передвижения. Однако возникают ситуации, когда с ними не пускают в автобусы. Так бывало, что общественный транспорт закрывал свои двери перед носом у детей с самокатами.
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Проблема ⟩ Ребенка с самокатом то пускают в автобус, то не пускают
Ребенка с самокатом то пускают в автобус, то не пускают
С точки зрения отца-матери, то, что ребенка не пускают в автобус, кажется несправедливым.