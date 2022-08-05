Латвия приостановила на неопределенный срок выдачу виз для граждан России в связи с международной обстановкой, сообщает посольство республики в РФ.
Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок
Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок
«В связи с международной ситуацией, в посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Аналогичное объявление появилось и на сайте визового центра Латвии.
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