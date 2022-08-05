Эстонское государство планирует электроподключение офшорного ветропарка в Рижском заливе

Правительство Эстонской Республики приняло решение инициировать государственную специальную планировку с целью планирования электроснабжения в Рижском заливе, что позволит подключить к наземной магистральной сети офшорный ветряной парк, который будет построен компанией AS Eesti Energia.

«Одной из главных задач и приоритетов правительства является содействие выходу из нынешнего энергетического кризиса. В коалиционном соглашении также прописано, что к 2030 году наше производство возобновляемой энергии должно сравняться с потреблением», – сказала министр государственного управления Рийна Солман.