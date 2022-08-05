Эстонское государство планирует электрическое подключение офшорного ветропарка в Рижском заливе, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства финансов.
Эстонское государство планирует электроподключение офшорного ветропарка в Рижском заливе
Правительство Эстонской Республики приняло решение инициировать государственную специальную планировку с целью планирования электроснабжения в Рижском заливе, что позволит подключить к наземной магистральной сети офшорный ветряной парк, который будет построен компанией AS Eesti Energia.
«Одной из главных задач и приоритетов правительства является содействие выходу из нынешнего энергетического кризиса. В коалиционном соглашении также прописано, что к 2030 году наше производство возобновляемой энергии должно сравняться с потреблением», – сказала министр государственного управления Рийна Солман.
По словам министра, сегодня цена на электроэнергию для обычного потребителя зависит от уровня цен рынка Nord Pool, поэтому в будущем будет полезна любая дополнительная возможность производства возобновляемой энергии. «Поскольку ветряная и солнечная энергия остаются самыми дешевыми и экологичными способами производства энергии, планирование офшорных ветряных парков позволит достичь целей государственной политики Эстонии в области климата и энергетики, а также повысить надежность электроснабжения и энергетическую безопасность», – отметила министр.