Если в начале недели береговая охрана оцепила страховочными лентами горку в форме слона на центральном пляже Пярну, потому что та стала опасной для детей, то теперь на пляже обнаружена еще одна детская площадка в очень плохом состоянии.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На пярнуском пляже обнаружился еще один опасный для детей аттракцион
С редакцией Pärnu Postimees связался родитель по имени Гедри, который уже пятый год проводит лето в Пярну со своими детьми. «Ребенку нравится определенный аттракцион на этом пляже, где можно залезть на веревку и спуститься по желтой горке», — сказал отец семейства, по словам которого, ребенок играл там сегодня утром.
Так как горка показалась отцу семейства очень изношенной, он пошел посмотреть поближе, чтобы убедиться, что она безопасна. Но она оказалась в очень плохом состоянии: обнаружилась пятисантиметровая трещина. «Это как машина для нарезки мяса — если ребенок проедет по ней, он может лишиться половины задницы», — сказал Гедри.
Отец семейства также сообщил о находке береговой охране G4S, которая немедленно оцепила территорию предохранительными лентами. Старший по пляжу Михкель Тедер рассказал, что, когда они обклеивали аттракцион скотчем, они увидели, что помимо дыры с горки отслаивалась краска, а в некоторых местах были трещины. «На наш взгляд, это опасно для детей, и они могут пораниться», — сказал Тедер.
Когда фотограф издания добрался до пляжа, на горке виднелась уже не просто трещина, а большая дыра.
Охранник пляжа сказал, что они не ходят проверять аттракционы каждый день, но посетители пляжа обычно подходят сообщить, если что-то не так. Обычно это происходит пару раз за лето. При необходимости спасатели сами ремонтировали игровую площадку.
Осматривая аттракционы на пляже, репортер Pärnu Postimees увидел, что, несмотря на то, что горка в форме слона окружена лентой, дети все равно лазают по ней и играют. Начальник пляжа рассказал, что они сделали все, чтобы туда не ходили дети. «Мы не можем постоянно бегать за детьми. Родители должны видеть, что там ленты вокруг, и не подпускать туда детей», — пояснил Тедер.
Дети и раньше получали травмы у аттракциона со слоном. «В прошлом году у одной девочки была полностью сломана челюсть», — сказал Тедер.
Бывали и порезы — например, если в аттракционе немного выкрутился винт. По словам городского садовника Пярну Ану Нурмесалу, желтую горку уберут завтра утром, а горку в виде слона — в понедельник. До тех пор городские власти попросили береговую охрану следить за тем, чтобы дети не лазали по аттракционам, ограниченным предохранительными лентами.
По словам Нурмесалу, все пляжные аттракционы и другое оборудование весной перед началом купального сезона тщательно осматриваются и проводятся необходимые работы, летом за их состоянием следит смотритель пляжа. На состояние аттракционов влияет соленая морская вода, солнце, перепады температур и использование аттракционов, иногда и поломки.