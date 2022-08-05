ГАЛЕРЕЯ ⟩ На пярнуском пляже обнаружился еще один опасный для детей аттракцион

С редакцией Pärnu Postimees связался родитель по имени Гедри, который уже пятый год проводит лето в Пярну со своими детьми. «Ребенку нравится определенный аттракцион на этом пляже, где можно залезть на веревку и спуститься по желтой горке», — сказал отец семейства, по словам которого, ребенок играл там сегодня утром.

Так как горка показалась отцу семейства очень изношенной, он пошел посмотреть поближе, чтобы убедиться, что она безопасна. Но она оказалась в очень плохом состоянии: обнаружилась пятисантиметровая трещина. «Это как машина для нарезки мяса — если ребенок проедет по ней, он может лишиться половины задницы», — сказал Гедри.

Отец семейства также сообщил о находке береговой охране G4S, которая немедленно оцепила территорию предохранительными лентами. Старший по пляжу Михкель Тедер рассказал, что, когда они обклеивали аттракцион скотчем, они увидели, что помимо дыры с горки отслаивалась краска, а в некоторых местах были трещины. «На наш взгляд, это опасно для детей, и они могут пораниться», — сказал Тедер.

Когда фотограф издания добрался до пляжа, на горке виднелась уже не просто трещина, а большая дыра.