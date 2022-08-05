Мярт Мяэсалу: полная цифровизация строительной отрасли немыслима

Выигрывают все

Цифровизация не является самоцелью, важно то, какой положительный эффект она дает. Разработка новых цифровых решений зачастую является довольно дорогостоящим процессом – от рабочей силы и управления проектами до ИТ-решений. Поэтому необходимо, чтобы они были полезны в долгосрочной перспективе.

На сегодняшний день основные аргументы в пользу цифровизации строительной отрасли связаны с удобством, например: лучший обзор состояния объектов или упрощенная аренда оборудования. В будущем решения, скорее всего, будут двигаться в том направлении, где цифровые решения помогут экономить ресурсы. Как с точки зрения рабочего времени, способствующего выполнению сроков, так и с точки зрения повышения эффективности и навыков работников. Например, оборудование помогает экономить рабочее время, потому что работать с техникой удобнее и быстрее.

Наиболее развитая сфера, в отношении которой можно стоить прогнозы в настоящее время, связана с безопасностью строительных объектов. Если сто лет назад носить средства защиты на строительных площадках было не принято, то теперь это стало неотъемлемой частью работы. Однако для того, чтобы еще больше минимизировать количество несчастных случаев и сопутствующий им ущерб, в ближайшем будущем, вероятно, будут приняты дополнительные меры, например установка датчиков, контролирующих, чтобы во время пребывания в опасной зоне строители все время носили каски и защитные сапоги.