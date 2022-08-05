Цифровизация строительной отрасли отстает от других отраслей, поскольку сроки строительных работ идут один за другим. Однако те инновационные решения в сфере цифровизации, которые уже используются, отвечают интересам как застройщика, так и заказчика, пишет менеджер по развитию бизнеса Cramo Мярт Мяэсалу.
Мярт Мяэсалу: полная цифровизация строительной отрасли немыслима
За последнее время в строительной отрасли произошли серьезные изменения в связи с ростом объемов строительства и цен. Несмотря на это, инновационных решений в отрасли немного – возможность повышения эффективности с помощью цифровых решений существует, однако строительная отрасль еще не использовала весь свой потенциал. Улучшение обзора состояния строительства, снижение расходов и улучшение планирования позволили бы максимально использовать существующие ресурсы при растущем объеме работ. В долгосрочной перспективе в Эстонии, особенно в окрестностях Таллинна, понадобится больше жилых и коммерческих зданий, поэтому инвестиции в умные решения со временем непременно окупятся.
Одной из причин, безусловно, является привычка строителей использовать традиционные методы работы. По сравнению с другими отраслями, изменения в строительстве внедряются медленно, и для того, чтобы выработать привычку использовать существующие цифровые решения, требуется много усилий. При этом важно сделать первые шаги и создать решения для развития.
Вторая и самая важная причина заключается в планировании ресурсов. Завершить работы по строительству объектов всегда необходимо срочно. Сроки постоянно поджимают, и для инноваций не хватает ни времени, ни ресурсов. К этому добавляются растущие объемы строительства и ценовое давление, которое особенно ощутимо в случае публичных конкурсов. Вполне понятно, что заключившее договор предприятие хочет сначала выполнить свои текущие обязательства, а затем уже смотреть в будущее.
Полная цифровизация отрасли немыслима, поскольку строительство по большей части требует использования человеческих ресурсов. Как минимум в течение ближайших 50 лет. Однако можно было бы упростить закупку сырья и оборудования, а также предоставить руководителям объектов возможность получить цифровой обзор состояния строительства. Частные потребители, например, могли бы извлечь большую пользу из материалов в интернете и обучающих видеороликов, касающихся разных вопросов, начиная с того, какие инструменты использовать, и заканчивая наилучшими приемами работы.
Выигрывают все
Цифровизация не является самоцелью, важно то, какой положительный эффект она дает. Разработка новых цифровых решений зачастую является довольно дорогостоящим процессом – от рабочей силы и управления проектами до ИТ-решений. Поэтому необходимо, чтобы они были полезны в долгосрочной перспективе.
На сегодняшний день основные аргументы в пользу цифровизации строительной отрасли связаны с удобством, например: лучший обзор состояния объектов или упрощенная аренда оборудования. В будущем решения, скорее всего, будут двигаться в том направлении, где цифровые решения помогут экономить ресурсы. Как с точки зрения рабочего времени, способствующего выполнению сроков, так и с точки зрения повышения эффективности и навыков работников. Например, оборудование помогает экономить рабочее время, потому что работать с техникой удобнее и быстрее.
Наиболее развитая сфера, в отношении которой можно стоить прогнозы в настоящее время, связана с безопасностью строительных объектов. Если сто лет назад носить средства защиты на строительных площадках было не принято, то теперь это стало неотъемлемой частью работы. Однако для того, чтобы еще больше минимизировать количество несчастных случаев и сопутствующий им ущерб, в ближайшем будущем, вероятно, будут приняты дополнительные меры, например установка датчиков, контролирующих, чтобы во время пребывания в опасной зоне строители все время носили каски и защитные сапоги.
Делая каждый процесс более удобным, безопасным и оптимальным, мы экономим рабочее время и деньги. Это целесообразно и с точки зрения заказчика, ведь чем более практичные приемы используют застройщик и строитель, тем ниже будет конечная стоимость объекта.