Раскол в руководстве центристов? Кылварт не поддерживает скорый перенос танка, Ратас хочет действовать

В интервью Rus.ERR Кылварт заявил, что считает ошибкой игнорирование эмоций и желаний нарвитян. «С людьми обязательно нужно разговаривать, не с позиции власти, а показать, что их переживания и эмоции понятны, чтобы не вызывать противостояние, чтобы у людей не возникало чувства, что они являются врагами в своей стране. И если этот процесс требует больше времени, то нельзя спешить», – сказал Кылварт.

Он также отметил, что нельзя забывать исторические факты 2007 года. «Я напомню исторические факты, о которых мы не говорим – в 2007 году этот процесс (перенос Бронзового солдата – прим. ред.) можно было организовать мирно и солидно – была договоренность с организацией ветеранов на эту тему и возможно было организовать все иначе. Я не думаю, что кто-то хочет, чтобы эти события повторились теперь в Нарве. Мы должны учиться на ошибках прошлого», – добавил Кылварт.