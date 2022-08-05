Мнения председателя Рийгикогу Юри Ратаса и мэра Таллинна Михаила Кылварта в вопросе о переносе танка не сходятся: Кылварт считает, что с переносом танка спешить не стоит, а Ратас – что танк должен быть убран.
Раскол в руководстве центристов? Кылварт не поддерживает скорый перенос танка, Ратас хочет действовать
В интервью Rus.ERR Кылварт заявил, что считает ошибкой игнорирование эмоций и желаний нарвитян. «С людьми обязательно нужно разговаривать, не с позиции власти, а показать, что их переживания и эмоции понятны, чтобы не вызывать противостояние, чтобы у людей не возникало чувства, что они являются врагами в своей стране. И если этот процесс требует больше времени, то нельзя спешить», – сказал Кылварт.
Он также отметил, что нельзя забывать исторические факты 2007 года. «Я напомню исторические факты, о которых мы не говорим – в 2007 году этот процесс (перенос Бронзового солдата – прим. ред.) можно было организовать мирно и солидно – была договоренность с организацией ветеранов на эту тему и возможно было организовать все иначе. Я не думаю, что кто-то хочет, чтобы эти события повторились теперь в Нарве. Мы должны учиться на ошибках прошлого», – добавил Кылварт.
Юри Ратас же, напротив, считает, что танк обязательно должен быть перенесен. «Понятно, что танк – это орудие войны и убийства. Он не подходит для публичного пространства и должен быть оттуда убран», – заявил Ратас в интервью для портала Delfi.