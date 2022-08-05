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Британские школы: ультраправые заманивают одиноких скучающих детей в ловушку пропагандистской сети

Rachel Kaare Juudas The Guardian
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Британские школы: ультраправые заманивают одиноких скучающих детей в ловушку пропагандистской сети
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Нацистская символика. Фото иллюстративное.
Нацистская символика. Фото иллюстративное. Фото: MARCO BELLO/REUTERS

По словам руководителей школ, самоизоляция во время пандемии усугубила интерес к экстремизму среди учеников, и учителя требуют, чтобы их научили опознавать тревожные знаки и предотвращать возможные последствия, сообщила сегодня The Guardian.

Чаще всего школьные учителя жалуются на то, что ученики рисуют граффити на учебниках, пишут неонацистские лозунги на экзаминационных билетах, цитируют одноклассникам речи ультраправых активистов, а также позволяют себе ненавистнические высказывания в адрес беженцев. 

У молодых людей возникает ощущение, что они особенные, а принадлежность к группе кажется им развлечением: это противоядие от скуки и одиночества», – добавила Эбне.

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