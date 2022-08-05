Британские школы: ультраправые заманивают одиноких скучающих детей в ловушку пропагандистской сети

Чаще всего школьные учителя жалуются на то, что ученики рисуют граффити на учебниках, пишут неонацистские лозунги на экзаминационных билетах, цитируют одноклассникам речи ультраправых активистов, а также позволяют себе ненавистнические высказывания в адрес беженцев.