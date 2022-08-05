По словам руководителей школ, самоизоляция во время пандемии усугубила интерес к экстремизму среди учеников, и учителя требуют, чтобы их научили опознавать тревожные знаки и предотвращать возможные последствия, сообщила сегодня The Guardian.
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Британские школы: ультраправые заманивают одиноких скучающих детей в ловушку пропагандистской сети
Британские школы: ультраправые заманивают одиноких скучающих детей в ловушку пропагандистской сети
Чаще всего школьные учителя жалуются на то, что ученики рисуют граффити на учебниках, пишут неонацистские лозунги на экзаминационных билетах, цитируют одноклассникам речи ультраправых активистов, а также позволяют себе ненавистнические высказывания в адрес беженцев.
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