Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 5 августа: «драйв-ин» для насекомых на заправках, австралийская экзотика в Ботаническом саду и как стать автором картины, не умея рисовать
Сегодня в выпуске:
- Варварские обстрелы жилых районов в Украине продолжаются. Президент страны призвал население Донбасса эвакуироваться
- Одна из ведущих эстонских топливный фирм начала собственную "зеленую революцию". Почему на заправочных станциях перестали косить траву?
- В воскресенье музеи Таллинна можно будет посетить бесплатно; с осени паспорта и ИД-карты станут выдавать в торговых центрах
- Таллиннский ботанический сад таит в себе множество интересных открытий для любителей растений. Наш репортаж об уникальных особенностях экзотического эвкалипта
- Южная Корея впервые запустила космический корабль к Луне. В Руанде Беспилотники помогают размножению свиней
- Вы мечтаете стать автором настоящей картины, но никогда не владели ни карандашом, ни кистью? Серия творческих мастер-классов Нюд Артс поможет вам исполнить мечту!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 5 августа.