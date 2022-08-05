В пятницу утром в Старом порту Таллинна Ванасадаме ошвартовался американский десантный корабль USS Gunston Hall.
ФОТО ⟩ В Таллинне ошвартовался американский десантный корабль USS Gunston Hall
На пришвартованный в порту корабль Gunston Hall организуются экскурсии представителей Сил обороны Эстонии, в том числе ВМС Эстонии, и представителей правительства – это даст экипажу возможность поблагодарить Эстонию за прием в Таллинне, сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны.
«Экипаж Gunston Hall рад посещению Эстонии, ведь это укрепляет отношения наших государств, – сказал командор USS Gunston Hall капитан-лейтенант Бет Нельсон. – В начале года у нас была возможность сотрудничать с эстонскими Силами обороны во время крупных учений Siil. Наши морские пехотинцы были благодарны местным жителеям за гостеприимство и возможность увидеть красивый Сааремаа. Мы благодарны Эстонии, нашим балтийским союзникам и партнерам за продолжающееся сотрудничество во имя мира и стабильности».
«С радостью приветствую союзников из Соединенных Штатов, чье растущее участие в учениях в Балтийском море и посещение портов ясно показывает, что они здесь не только на словах, но и на деле», – сказал командующий ВМС Эстонии Юри Саска.