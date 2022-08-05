ФОТО ⟩ В Таллинне ошвартовался американский десантный корабль USS Gunston Hall

На пришвартованный в порту корабль Gunston Hall организуются экскурсии представителей Сил обороны Эстонии, в том числе ВМС Эстонии, и представителей правительства – это даст экипажу возможность поблагодарить Эстонию за прием в Таллинне, сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны.

«Экипаж Gunston Hall рад посещению Эстонии, ведь это укрепляет отношения наших государств, – сказал командор USS Gunston Hall капитан-лейтенант Бет Нельсон. – В начале года у нас была возможность сотрудничать с эстонскими Силами обороны во время крупных учений Siil. Наши морские пехотинцы были благодарны местным жителеям за гостеприимство и возможность увидеть красивый Сааремаа. Мы благодарны Эстонии, нашим балтийским союзникам и партнерам за продолжающееся сотрудничество во имя мира и стабильности».