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Amnesty International не отказывается от разозлившего Киев доклада об Украине

AFP/BNS
Amnesty International не отказывается от разозлившего Киев доклада об Украине
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Генеральный секретарь организации Amnesty International Аньес Калламар.
Генеральный секретарь организации Amnesty International Аньес Калламар. Фото: RONEN ZVULUN/Reuters/Scanpix

Amnesty International не отказывается от своего сообщения о том, что Украина подвергает опасности мирных жителей, строя базы в жилых районах для отражения российских вторжений.

Amnesty International полностью поддерживает позицию, изложенную в отчете, заявила AFP генеральный секретарь организации Аньес Калламар. «Выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширного расследования с соблюдением тех же строгих стандартов и процесса должной осмотрительности, что и всегда в работе Amnesty International», – сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил доклад Amnesty, подчеркнув, что Россия является агрессором и что действия украинских и российских сил не равнозначны.

Согласно отчету Amnesty, украинские силы разместили базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах. В докладе говорится, что жилые районы, где базировались украинские военные, находились в нескольких километрах от линии фронта, и у военных на самом деле были альтернативы, прибегнув к которым они не подвергали бы опасности местных жителей.

Зеленский обвинил Amnesty в попытке переложить ответственность с агрессора на жертву.

Калламар подчеркнула, что реакция украинского правительства угрожает «законному и важному обсуждению этих вопросов». По данным Amnesty International, украинское правительство не отреагировало на просьбы ответить на выводы Amnesty и подчеркнуло, что организация по защите прав человека выпустила несколько отчетов, документирующих военные преступления российских войск в Украине.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Твиттере: «Единственное, что угрожает (украинскому) гражданскому населению – это ракеты, оружие и мародерствующие российские солдаты. Точка».

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук написала в Facebook, что Amnesty проигнорировала призывы ее команды не публиковать отчет. Представитель Amnesty International в Украине не будет переводить отчет на украинский язык или размещать его на своем веб-сайте, сказал она.

По словам Калламар, сейчас неуместно комментировать «неточности» заявлений Покальчук, но она подчеркнула, что отчет прошел полную проверку, в ходе которой Amnesty Ukraine смогла предъявить свои жалобы.

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