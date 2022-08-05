Танель Кийк может стать заместителем мэра Таллинна

Танель Кийк сказал Postimees, что внимательно рассматривает это предложение и на следующей неделе обусдит его с мэром.

«Я по-прежнему заинтересован в том, чтобы продолжать заниматься политикой, и, безусловно, работа в Таллиннской горуправе – это очень хорошая возможность внести свой вклад в развитие столицы и улучшение условий жизни людей», – сказал Кийк.

По словам Кийка, должность вице-мэра полна ответственности, эта сфера для него новая. «Такие решения не должны приниматься легкомысленно, но я думаю, что к концу следующей недели я приму решение», – сказал он.