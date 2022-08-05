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Танель Кийк может стать заместителем мэра Таллинна

Свен Рандлайд
, журналист
Танель Кийк может стать заместителем мэра Таллинна
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Танель Кийк.
Танель Кийк. Фото: Tairo Lutter

Мэр Таллинна Михаил Кылварт предложил бывшему министру здравоохранения и труда Танелю Кийку занять пост вице-мэра.

Танель Кийк сказал Postimees, что внимательно рассматривает это предложение и на следующей неделе обусдит его с мэром.

«Я по-прежнему заинтересован в том, чтобы продолжать заниматься политикой, и, безусловно, работа в Таллиннской горуправе – это очень хорошая возможность внести свой вклад в развитие столицы и улучшение условий жизни людей», – сказал Кийк.

По словам Кийка, должность вице-мэра полна ответственности, эта сфера для него новая. «Такие решения не должны приниматься легкомысленно, но я думаю, что к концу следующей недели я приму решение», – сказал он.

Вице-мэр Андрей Новиков, до сих пор руководивший сферой транспорта и городского имущества, в конце июля подал в отставку и вышел из Центристской партии, так как был назначен членом правления компании AS Tallinna Linnatransport.

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