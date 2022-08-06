Cитуация вокруг сектора Газа накаляется: Израиль мобилизует 25 тысяч резервистов

"Министр обороны Бени Ганц утвердил проект постановления о задействовании до 25 тыс. резервистов в этой операции. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала призыв резервистов для Южного командования, сил ПВО, а также командования тыла армии", - пишет издание.

The Jerusalem Post напоминает, что ранее в пятницу в ЦАХАЛ объявили о начале операции "Рассвет", которая, по данным властей Израиля, направлена на действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки.

"Цель этой операции - устранение конкретной угрозы, которой подвержены граждане Израиля и люди, живущие рядом с сектором Газа", - приводит издание слова израильского премьера Яира Лапида.

Сообщалось, что в результате удара Армии обороны Израиля по цели в секторе Газа уничтожен один из руководителей палестинского "Исламского джихада".