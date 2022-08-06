ФОТО И ВИДЕО ⟩ Затонувший в Таллиннском заливе люксовый катер Hooligan доставили на берег

Глава службы по контролю за загрязнением морской среды Департамента полиции и погранохраны Мати Козе сообщил, что было принято решение поднять лодку из воды и переместить ее, поскольку существует риск крупномасштабного загрязнения моря из-за продолжающейся утечки топлива.

«В течение недели мы установили несколько слоев бонов вокруг затонувшей лодки и собрали загрязнения, но мы увидели, что этих действий недостаточно для предотвращения более масштабного загрязнения. Если бы катер не вывезли, загрязнение, вероятно, распространилось бы на природный заповедник Пальяссааре и пляжи Найссааре, Пирита, Виймси и Копли», — пояснил Козе.

Катер кроме того мешал движению судов, так как нос судна находился всего в метре от поверхности воды. Корма находилась у дна, и из-за неустойчивого положения катера существовал риск того, что судно разломится пополам.

По словам главы центра морского наблюдения Департамента полиции и погранохраны Ханнеса Матсина, подъемно-транспортные работы прошли по плану, да и погодные факторы были благоприятны, потому что ветер выносил загрязнение в открытое море, где оно лучше рассеивается, а жаркая погода способствует испарению топлива с поверхности воды.

«Плавучий кран поднял затонувший катер из воды и благополучно доставил его в порт Сюста, где катер подняли к причалу. Дальше катером будет заниматься страховая компания».

Подъем и перемещение катера начались около полудня в пятницу и закончились около 8 часов вечера. Были задействованы патрульное судно Raju, спасательное судно Kindral Kurvits, катер морской группы флота, плавучий кран, водолазы и спасательная команда.