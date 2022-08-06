Бывшие руководители полиции считают, что какая бы ни сложилась ситуация при ликвидации нарвского танка, силы охраны порядка с ней справятся.
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Бывшие главы полиции: правоохранительные органы справятся с ситуацией в Нарве
Бывшие главы полиции: правоохранительные органы справятся с ситуацией в Нарве
Бывший министр внутренних дел и Пыхьяский префект Кристиан Яани подтвердил, что в полиции работают профессионалы, которые знают, как решать различные ситуации. «Я убежден, что полиция справится с ситуацией и в Нарве», — сказал Яани.
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