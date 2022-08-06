Печорский районный суд приговорил к пяти месяцам лишения свободы семерых граждан Кубы, которые пытались незаконно пересечь российско-эстонскую границу, но были задержаны российскими пограничниками.
Направлявшиеся в Эстонию семеро кубинцев отправились вместо этого в российскую тюрьму
Направлявшиеся в Эстонию семеро кубинцев отправились вместо этого в российскую тюрьму
Семь кубинцев пытались пересечь российско-эстонскую границу в лесу в районе погранперехода Куничина Гора в районе Печор, но были задержаны пограничниками, сообщила в четверг пресс-служба ФСБ России по Псковской области.
Кубинские граждане не имели российских виз.
Приговором Печорского районного суда Псковской области виновным лицам назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Решение вступило в законную силу.
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