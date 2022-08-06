ГАЛЕРЕЯ ⟩ Летнее тепло привлекло сотни людей на тартуский фестиваль вина и еды

Фестиваль открылся концертом Юри Поотсмана. На пешеходном бульваре выстроились фургоны с едой. Гости наслаждались широким выбором закусок - от салатов до устриц. Конечно, недостатка в хорошей уличной еде тоже не ощущалось.

В винном отделе также был широкий ассортимент продукции.

Мартин Пярн, представитель компании Veiniekspress, которая привозит вино в страну, сказал, что они привозят украинские вина в Эстонию и в мае, и в сентябре. Это делается для того, чтобы поддержать украинскую экономику и производителей. Пярн сказал, что ввозить вино из очага войны — сложное, но стоящее дело.