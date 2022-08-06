В пятницу вечером в 18 часов стартовал пятый Тартуский фестиваль еды и вина. Большую летнюю вечеринку с едой и напитками открыл Йоэль Острат, владелец ресторанов и кафе в университетском городе, который призвал людей позволить себе больше хорошего и лучшего в эти выходные.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Летнее тепло привлекло сотни людей на тартуский фестиваль вина и еды
Фестиваль открылся концертом Юри Поотсмана. На пешеходном бульваре выстроились фургоны с едой. Гости наслаждались широким выбором закусок - от салатов до устриц. Конечно, недостатка в хорошей уличной еде тоже не ощущалось.
В винном отделе также был широкий ассортимент продукции.
Мартин Пярн, представитель компании Veiniekspress, которая привозит вино в страну, сказал, что они привозят украинские вина в Эстонию и в мае, и в сентябре. Это делается для того, чтобы поддержать украинскую экономику и производителей. Пярн сказал, что ввозить вино из очага войны — сложное, но стоящее дело.
В частности, в Украине не действует страховка на автомобили, и поэтому никто не хочет ехать туда за вином просто так. Украинских мужчин также не пускают через границу, потому что они должны защищать свою страну. Поэтому эстонские предприниматели сами ездили за винами, чтобы в эти выходные предложить избранные лучшие украинские вина на Тартуском фестивале еды и вина.