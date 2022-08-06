Кто не успел, тот опоздал! Начался сезонный всплеск спроса на рынке съемного жилья

«Август – это время, когда предусмотрительные студенты обращают взоры на рынок недвижимости в надежде снять квартиру на следующий учебный год. Кроме того, охоту за съемным жильем начинают предприниматели, которые тоже готовятся к началу осеннего делового сезона. Беженцы никуда не исчезли. Многие из более 45 000 беженцев, прибывших из Украины из-за развязанной Россией войны, тоже ищут жилье в Таллинне. Так что можно сказать: спрос огромен», – проанализировал ситуацию Тарво Теслон.

Предложение съемного жилья не поспевает за спросом. Цены купли-продажи квартир росли значительно быстрее, чем цены на аренду. Это означает, что покупка квартиры для сдачи внаем менее выгодна, чем, скажем, год-два назад.

«Кроме того, есть большой вопрос, что будет со стоимостью недвижимости – продолжится ли рост цен на недвижимость в ближайшие кварталы? Или завышенные цены на квартиры подвергнутся какой-то корректировке? Незнание и неопределенность в отношении направления и скорости движения стоимости недвижимости сдерживает новые инвестиции в съемное жилье», – указал Тарво Теслон на проблемы, которые тревожат арендодателей.

Высокий спрос и нехватка предложений может вызвать хотя бы кратковременный рост цен съемного жилья.

«Средняя стоимость съемных квартир в Таллинне, выставленных на портале недвижимости KV.EE, за последние три месяца составляет примерно 14,5 евро за квадратный метр. Есть опасения, что в августе мы увидим некоторый рост. За последние десять лет не было года, чтобы цены на аренду в августе не выросли по сравнению с предыдущим месяцем или двумя», – сказал Тарво Теслон.