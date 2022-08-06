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Не только Латвия: Болгария перестала выдавать туристические визы россиянам

rus.tvnet.lv
Не только Латвия: Болгария перестала выдавать туристические визы россиянам
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Посольство Болгарии в Москве
Посольство Болгарии в Москве Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo

Ассоциация туроператоров России заявила, что Болгария на неопределенный срок приостановила выдачу гражданам России туристических виз и виз для владельцев недвижимости.

Консульство объяснило приостановку приема документов «сложившейся чрезвычайной ситуацией», пишет АТОР. Власти Болгарии официально о таком решении не сообщали.

Ранее 5 августа министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии.

После этого премьер-министр технического правительства страны Гылыб Донев заявил, что работа консульства Болгарии в Санкт-Петербурге теперь поставлена под вопрос. Он также добавил, что правительство страны ищет способ решить эту проблему, пишет ТАСС со ссылкой на болгарский телеканал.

По сообщению АТОР, объяснение, которое дало консульство - "сложившаяся чрезвычайная ситуация". Отмечается, что власти Болгарии официально о таком решении не сообщали.

Ранее 5 августа министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии.

После этого премьер-министр технического правительства страны Гылыб Донев заявил, что работа консульства Болгарии в Санкт-Петербурге теперь поставлена под вопрос. 

Ранее сообщалось, что посольство Латвии в России на неопределенный срок прекратило прием заявлений на получение визы от граждан России.

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