Не только Латвия: Болгария перестала выдавать туристические визы россиянам

Ассоциация туроператоров России заявила, что Болгария на неопределенный срок приостановила выдачу гражданам России туристических виз и виз для владельцев недвижимости.

После этого премьер-министр технического правительства страны Гылыб Донев заявил, что работа консульства Болгарии в Санкт-Петербурге теперь поставлена под вопрос. Он также добавил, что правительство страны ищет способ решить эту проблему, пишет ТАСС со ссылкой на болгарский телеканал.