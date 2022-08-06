Не только Латвия: Болгария перестала выдавать туристические визы россиянам

Ассоциация туроператоров России заявила, что Болгария на неопределенный срок приостановила выдачу гражданам России туристических виз и виз для владельцев недвижимости.
Консульство объяснило приостановку приема документов «сложившейся чрезвычайной ситуацией», пишет АТОР. Власти Болгарии официально о таком решении не сообщали.
Ранее 5 августа министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии.
После этого премьер-министр технического правительства страны Гылыб Донев заявил, что работа консульства Болгарии в Санкт-Петербурге теперь поставлена под вопрос. Он также добавил, что правительство страны ищет способ решить эту проблему, пишет ТАСС со ссылкой на болгарский телеканал.