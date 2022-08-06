Миллионы килограммов клубники в этом году просто сгниют на полях Финляндии

Ферма Alanteen Tila в Паймио ежегодно собирает почти около 250 000 кг клубники, но этим летом в поле осталась почти четверть урожая: раньше около 70 процентов сборщиков клубники в Финляндии были выходцами из Украины.

Генеральный директор Alanteen Tila Аарни Аланне говорит, что до 50 000 –60 000 кг ягод так и остались на полях.

Исполнительный директор Ассоциации садоводов и ягодников Миика Иломяки указывает, что по всей Финляндии несобранными остались 10–15 процентов клубники.