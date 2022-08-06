Судьба монументов советской эпохи решается в обстановке секретности

Работа комиссии протекает под покровом тайны, общественности сообщили лишь, что комиссию возглавляет Аско Кивинук, ранее работавший в госцентре оборонных инвестиций.

Со слов Кивинука известно, что в комиссию входят представители разных министерств и ведомств, но их имена не разглашаются.

"Члены комиссии могут подвергнуться угрозам и опасностям, так что Эстонское государство должно защитить их и дать им возможность работать спокойно", - подчеркнула министр госуправления Рийна Сольман.