Эстонские власти засекретили работу комиссии по монументам советской эпохи, созданной на минувшей неделе, когда было принято решение убрать памятники эпохи СССР из публичного пространства, сообщает Rus.ERR.
Судьба монументов советской эпохи решается в обстановке секретности
Судьба монументов советской эпохи решается в обстановке секретности
Работа комиссии протекает под покровом тайны, общественности сообщили лишь, что комиссию возглавляет Аско Кивинук, ранее работавший в госцентре оборонных инвестиций.
Со слов Кивинука известно, что в комиссию входят представители разных министерств и ведомств, но их имена не разглашаются.
"Члены комиссии могут подвергнуться угрозам и опасностям, так что Эстонское государство должно защитить их и дать им возможность работать спокойно", - подчеркнула министр госуправления Рийна Сольман.
При этом министр госуправления обещает в какой-то момент снять завесу тайны над планами ликвидации советских монументов.
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