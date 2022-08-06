Обойти систему: как российские олигархи используют лазейки в британских законах об отмывании денег

Отвечая на письменные вопросы Би-би-си, Терна заявил, что его участие было организовано через LAS International или связанную с ней компанию "для и от имени владельцев всех отдельных компаний, с которыми у нас были соглашения о доверительном/номинальном обслуживании".

Он добавляет: "Мы никогда не занимались контролем или управлением какой-либо компанией, упомянутой в ваших вопросах".

"Мы годами предупреждали правительство о проблемах с этими непрозрачными юридическими структурами, - говорит Хелена Вуд из аналитического центра Королевского института объединенных служб. - Как говорится, прозрачность - лучшее дезинфицирующее средство, и для всех этих английских товариществ с ограниченной ответственностью нам нужно ее целое ведро".

Британские политики часто обещают заткнуть многочисленные дыры в законодательстве по борьбе с отмыванием денег. Однако правительства страны меняются, а прорехи в законе никуда не делись.

Еще в 2014 году правительство рассматривало возможность принятия мер против ELP, но не сделало этого. В следующем году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что не позволит Великобритании стать "убежищем для коррумпированных денег со всего мира".

В 2018 году правительство признало наличие рисков, связанных с товариществами с ограниченной ответственностью, и - после нескольких громких скандалов с отмыванием денег - выразило опасения по поводу злоупотребления ими со стороны преступников.