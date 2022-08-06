Фото: выставлен на продажу уютный дом в Рапламаа

На первом этаже чудесного дома находятся две комнаты, кухня, прихожая, туалет и терраса площадью 25 м2. На верхнем этаже - холл, ванная, туалет, три спальни, гардеробная и балкон. Потолки во всех комнатах достигают 2,7 метра.

На участке также расположена баня площадью 24 м2 с просторной террасой, на которой можно с комфортом расслабиться. Также имеется сарай с навесом, под которым могут разместиться два автомобиля.