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Фото: выставлен на продажу уютный дом в Рапламаа

rus.postimees.ee
Фото: выставлен на продажу уютный дом в Рапламаа
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Фото: KV.EE

В деревне Ныммеотса в Рапламаа продается практически идеальный дом.

Двухэтажный дом площадью 172,8 м2 построен в 2009 году.

Фото: KV.EE

На первом этаже чудесного дома находятся две комнаты, кухня, прихожая, туалет и терраса площадью 25 м2. На верхнем этаже - холл, ванная, туалет, три спальни, гардеробная и балкон. Потолки во всех комнатах достигают 2,7 метра.

Фото: KV.EE

На участке также расположена баня площадью 24 м2 с просторной террасой, на которой можно с комфортом расслабиться. Также имеется сарай с навесом, под которым могут разместиться два автомобиля.

Фото: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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