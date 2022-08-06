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Старейшина Ласнамяэ продолжит прием жителей по телефону

rus.postimees.ee
Старейшина Ласнамяэ продолжит прием жителей по телефону
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Юлианна Юрченко.
Юлианна Юрченко. Фото: KRÕÕT TARKMEEL

По понедельникам до конца августа старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко отвечает на касающиеся районной управы вопросы жителей по телефону. Предварительная регистрация не требуется.

«Учитывая, что в предыдущие месяцы к приему жителей по телефону был проявлен активный интерес, мы решили продолжить его и после летних отпусков. Я по-прежнему готова встречаться с жителями и вживую, но для этого необходимо предварительно записаться на прием. Также мы планируем продолжить и с проектом дворовых встреч с жителями», – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина района Ласнамяэ отвечает на вопросы жителей Ласнамяэ по понедельникам с 16 до 17 часов по телефону 645 7780. Если линия занята, жителям рекомендуется перезвонить через некоторое время.

Задать свои вопросы управе района Ласнамяэ можно также по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив на инфотелефон 645 7700 или написав в Фейсбуке https://www.facebook.com/Lasnamae.ru

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