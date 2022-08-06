Старейшина Ласнамяэ продолжит прием жителей по телефону

«Учитывая, что в предыдущие месяцы к приему жителей по телефону был проявлен активный интерес, мы решили продолжить его и после летних отпусков. Я по-прежнему готова встречаться с жителями и вживую, но для этого необходимо предварительно записаться на прием. Также мы планируем продолжить и с проектом дворовых встреч с жителями», – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.