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Цены на топливо в столицах стран Балтии снижаются

BNS
Цены на топливо в столицах стран Балтии снижаются
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Valga, 18.05.2022 Hinnatõus kergitab mootorikütuse hinda. Auto tankimine, tankimispüstol. Bensiinipaagi täitmine. Foto Arvo Meeks LE Postimees
Valga, 18.05.2022 Hinnatõus kergitab mootorikütuse hinda. Auto tankimine, tankimispüstol. Bensiinipaagi täitmine. Foto Arvo Meeks LE Postimees Фото: Arvo Meeks

На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в столицах стран Балтии продолжали снижаться, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В Риге была самая высокая цена на дизельное топливо, а в Вильнюсе и Таллине оно стоило одинаково.

На АЗС "Circle K" в Риге на ул. Краста цена бензина 95-й марки в пятницу составляла 1,874 евро за литр, что на 0,5% меньше, чем неделей ранее, а цена дизтоплива уменьшилась на 1,1% до 1,844 евро за литр.

На АЗС "Circle K" в Вильнюсе на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки и дизтоплива снизилась на 2,2%, и оба вида топлива стоили 1,799 евро за литр.

На АЗС "Circle K" в Таллинне бензин 95-й марки в пятницу стоил 1,925 за литр, что на 1,2% меньше, чем неделей ранее, а цена дизельного топлива снизилась на 5,3% до 1,799 евро за литр.

Цены автогаза в Риге в течение недели не изменились - 0,825 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 2,7% до 0,722 евро за литр, а в Таллинне - на 10,3% до 0,78 евро за литр.

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