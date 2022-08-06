Цены на топливо в столицах стран Балтии снижаются

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В Риге была самая высокая цена на дизельное топливо, а в Вильнюсе и Таллине оно стоило одинаково.

На АЗС "Circle K" в Риге на ул. Краста цена бензина 95-й марки в пятницу составляла 1,874 евро за литр, что на 0,5% меньше, чем неделей ранее, а цена дизтоплива уменьшилась на 1,1% до 1,844 евро за литр.

На АЗС "Circle K" в Вильнюсе на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки и дизтоплива снизилась на 2,2%, и оба вида топлива стоили 1,799 евро за литр.

На АЗС "Circle K" в Таллинне бензин 95-й марки в пятницу стоил 1,925 за литр, что на 1,2% меньше, чем неделей ранее, а цена дизельного топлива снизилась на 5,3% до 1,799 евро за литр.