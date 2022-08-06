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Министр Певкур: резервисты жизненно необходимы для всех союзников по НАТО

BNS
Министр Певкур: резервисты жизненно необходимы для всех союзников по НАТО
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Kui mõõdud teada ja varustus käes, heitsid reservväelased tsiviilriided seljast. Vähemalt kaks nädalat katab nende ihu laiguline vorm.
Kui mõõdud teada ja varustus käes, heitsid reservväelased tsiviilriided seljast. Vähemalt kaks nädalat katab nende ihu laiguline vorm. Фото: Kristjan Teedema

На прошедшем в пятницу в Афинах ежегодном конгрессе Международной конфедерации офицеров запаса CIOR министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул важность офицеров запаса и сил резерва в национальной обороне, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Резервисты жизненно необходимы не только для обороны Эстонии, но и для других союзников по НАТО. Возникшее после холодной войны представление о том, что НАТО могут защищать только профессиональные подразделения, больше не соответствует действительности. Эстония не утратила свою национальную оборону, основанную на военной службе и мобилизации, и в наших ежегодных учениях вместе с союзниками принимают участие до 15 тысяч участников», — сказал Певкур.

«Конфедерация офицеров запаса вместе с родственными организациями играет очень важную роль в развитии службы запаса. Особенно учитывая текущую ситуацию с безопасностью. Эстония может поделиться большим опытом в этом отношении", — добавил министр обороны.

Эстонский офицер запаса подполковник Тоомас Луман будет президентом CIOR (Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) в течение следующих двух лет, когда Эстонская ассоциация офицеров запаса возьмет на себя управление CIOR. Цели председательства Эстонии сосредоточены на гармонизации обучения резервистов, повышении осведомленности населения о действиях враждебного влияния и увеличении кибервозможностей, поскольку киберзащита является прерогативой резервистов во всех странах.

Международная конфедерация офицеров запаса CIOR, созданная в 1948 году, является крупнейшей представительной организацией офицеров запаса в мире, объединяющей почти миллион резервистов из 36 стран НАТО и стран-партнеров. Основными задачами организации являются консультирование и поддержка НАТО в вопросах службы в резерве, представление резервистов в отношениях с работодателями и развитие профессионального развития офицеров запаса.

CIOR работает над тем, чтобы участие резервистов в национальной обороне стало более единообразным среди государств-членов НАТО и чтобы темы, связанные с резервистами, доходили до военного руководства НАТО. Роль CIOR возрастает в текущей ситуации с безопасностью, когда страны уделяют больше внимания, чем раньше, обучению и использованию резервных сил.

В 2019 году Эстония приняла более 700 резервистов из 26 стран в рамках конгресса CIOR, военных соревнований и семинаров. Основанная в 1997 году Эстонская ассоциация офицеров запаса сегодня насчитывает более 400 офицеров запаса.

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