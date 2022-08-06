Министр Певкур: резервисты жизненно необходимы для всех союзников по НАТО

«Резервисты жизненно необходимы не только для обороны Эстонии, но и для других союзников по НАТО. Возникшее после холодной войны представление о том, что НАТО могут защищать только профессиональные подразделения, больше не соответствует действительности. Эстония не утратила свою национальную оборону, основанную на военной службе и мобилизации, и в наших ежегодных учениях вместе с союзниками принимают участие до 15 тысяч участников», — сказал Певкур.

«Конфедерация офицеров запаса вместе с родственными организациями играет очень важную роль в развитии службы запаса. Особенно учитывая текущую ситуацию с безопасностью. Эстония может поделиться большим опытом в этом отношении", — добавил министр обороны.

Эстонский офицер запаса подполковник Тоомас Луман будет президентом CIOR (Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) в течение следующих двух лет, когда Эстонская ассоциация офицеров запаса возьмет на себя управление CIOR. Цели председательства Эстонии сосредоточены на гармонизации обучения резервистов, повышении осведомленности населения о действиях враждебного влияния и увеличении кибервозможностей, поскольку киберзащита является прерогативой резервистов во всех странах.

Международная конфедерация офицеров запаса CIOR, созданная в 1948 году, является крупнейшей представительной организацией офицеров запаса в мире, объединяющей почти миллион резервистов из 36 стран НАТО и стран-партнеров. Основными задачами организации являются консультирование и поддержка НАТО в вопросах службы в резерве, представление резервистов в отношениях с работодателями и развитие профессионального развития офицеров запаса.

CIOR работает над тем, чтобы участие резервистов в национальной обороне стало более единообразным среди государств-членов НАТО и чтобы темы, связанные с резервистами, доходили до военного руководства НАТО. Роль CIOR возрастает в текущей ситуации с безопасностью, когда страны уделяют больше внимания, чем раньше, обучению и использованию резервных сил.