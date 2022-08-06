На прошедшем в пятницу в Афинах ежегодном конгрессе Международной конфедерации офицеров запаса CIOR министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул важность офицеров запаса и сил резерва в национальной обороне, сообщает пресс-служба Минобороны.
Министр Певкур: резервисты жизненно необходимы для всех союзников по НАТО
«Резервисты жизненно необходимы не только для обороны Эстонии, но и для других союзников по НАТО. Возникшее после холодной войны представление о том, что НАТО могут защищать только профессиональные подразделения, больше не соответствует действительности. Эстония не утратила свою национальную оборону, основанную на военной службе и мобилизации, и в наших ежегодных учениях вместе с союзниками принимают участие до 15 тысяч участников», — сказал Певкур.
«Конфедерация офицеров запаса вместе с родственными организациями играет очень важную роль в развитии службы запаса. Особенно учитывая текущую ситуацию с безопасностью. Эстония может поделиться большим опытом в этом отношении", — добавил министр обороны.
Эстонский офицер запаса подполковник Тоомас Луман будет президентом CIOR (Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) в течение следующих двух лет, когда Эстонская ассоциация офицеров запаса возьмет на себя управление CIOR. Цели председательства Эстонии сосредоточены на гармонизации обучения резервистов, повышении осведомленности населения о действиях враждебного влияния и увеличении кибервозможностей, поскольку киберзащита является прерогативой резервистов во всех странах.
Международная конфедерация офицеров запаса CIOR, созданная в 1948 году, является крупнейшей представительной организацией офицеров запаса в мире, объединяющей почти миллион резервистов из 36 стран НАТО и стран-партнеров. Основными задачами организации являются консультирование и поддержка НАТО в вопросах службы в резерве, представление резервистов в отношениях с работодателями и развитие профессионального развития офицеров запаса.
CIOR работает над тем, чтобы участие резервистов в национальной обороне стало более единообразным среди государств-членов НАТО и чтобы темы, связанные с резервистами, доходили до военного руководства НАТО. Роль CIOR возрастает в текущей ситуации с безопасностью, когда страны уделяют больше внимания, чем раньше, обучению и использованию резервных сил.
В 2019 году Эстония приняла более 700 резервистов из 26 стран в рамках конгресса CIOR, военных соревнований и семинаров. Основанная в 1997 году Эстонская ассоциация офицеров запаса сегодня насчитывает более 400 офицеров запаса.