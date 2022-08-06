ВМС Эстонии наградили бывшего министра обороны Лаанета орденом "Вера и воля"

"Более 25 лет говорили, высчитывали и писали, какой должна быть морская оборона Эстонии, но ни к чему не пришли. Но вот настали трудные времена, пришел островитянин и сделал, что нужно. У Эстонии теперь есть Военно-морские силы, и ВМС хотят отблагодарить за это Калле Лаанета", – сказал коммодор Юри Саска. Врученный Лаанету орден Золотой якорь "Вера и воля" является наградой высшего класса.

Наибольшим вкладом Калле Лаанета в развитие ВМС является инициатива слияния Департамента полиции и погранохраны и военно-морского флота, которая будет реализована к 2023 году. За время его пребывания в должности также были заключены договоры на поставку ракет береговой обороны и морских мин. Первые морские мины прибыли в Эстонию в декабре прошлого года, а первые ракеты ВМС получат в следующем году.