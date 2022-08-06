В Хорватии попал в аварию польский автобус: погибли 11 человек

Трагическая авария произошла около 5:40 утра на трассе А4, примерно в 50 км к северу от столицы, Загреба.

"По предварительным данным, 11 человек погибли, еще несколько получили ранения, когда автобус, зарегистрированный в Польше, вылетел с дороги", - сообщили в МВД Хорватии.

Автобус ехал в Загреб.

Представитель полиции Марко Мурич сообщил AFP, что жертвы были иностранцами.

На месте работают спасательные отряды.