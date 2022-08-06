На севере Хорватии в субботу утром в ДТП попал автобус с польскими регистрационными номерами. В катастрофе 11 человек погибли, еще 34 получили травмы разной степени тяжести.
В Хорватии попал в аварию польский автобус: погибли 11 человек
В Хорватии попал в аварию польский автобус: погибли 11 человек
Трагическая авария произошла около 5:40 утра на трассе А4, примерно в 50 км к северу от столицы, Загреба.
"По предварительным данным, 11 человек погибли, еще несколько получили ранения, когда автобус, зарегистрированный в Польше, вылетел с дороги", - сообщили в МВД Хорватии.
Автобус ехал в Загреб.
Представитель полиции Марко Мурич сообщил AFP, что жертвы были иностранцами.
На месте работают спасательные отряды.
В июле 10 туристов из Косово погибли в автокатастрофе на востоке Хорватии.