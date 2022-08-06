Евродепутат и член Центристской партии Яна Тоом называет кризис в Нарве, вызванный планами переноса танка, катастрофой кризисной коммуникации, а также призывает правительство искать консенсус с местными властями, а не действовать с позиции силы.
Яна Тоом: кризис в Нарве – результат бездарной коммуникации и страха
– Как бы вы оцениваете действия правительства и мэрии Нарвы в ситуации с танком? Были ли они, на ваш взгляд, корректными? Какие ошибки были допущены и кем?
– Ошибка, если можно так выразиться, продолжает допускаться. То, что мы видим сейчас, – катастрофа кризисной коммуникации. Министр Ляэнеметс со своим планом обмена танка на новую больницу. Кая Каллас, в первый же день после отпуска заявляющая, что правительство демонтирует танк как можно скорее. Ансип, проводящий параллель с Бронзовым солдатом, да еще и напоминающий о том, как в США после Перл Харбора интернировали десятки тысяч американцев японского происхождения. Солнечный удар его хватил, не иначе, а то бы вспомнил, что ведет речь о концентрационных лагерях, за которые правительству и президенту пришлось не только многократно извиняться, но и выплачивать огромные компенсации. И вся эта вакханалия происходит вокруг города, где есть законно избранная местная власть. Казалось бы, вот они, депутаты, получившие мандат горожан, так поговорите с ними! Найдите консенсус! Нет, надо силком, надо продавить, надо показать, кто в доме хозяин.
Сегодня, похоже, никто уже не помнит, что еще год назад Нарва боролась за звание Культурной столицы Европы. О ней говорят, как о городе одного танка, которым руководит странный мэр и в котором живут путинисты. Все это – результат бездарной коммуникации и страха.
– Что спровоцировало стихийное собрание у танка и возможно ли, что подобное повторится в более масштабном виде, как только появится бточная информация о сроках переноса монумента?
– На этот вопрос я ответить не могу, не знаю. Но я уверена, что если бы не история с Бронзовым солдатом, которого увезли под покровом ночи, нарвитяне не стали бы собираться. Так что, если в сотрудничестве с нарвитянами решение о демонтаже будет принято, это должно быть максимально прозрачно и достойно.
– Как бы вы решили вопрос с советскими монументами? Что с ними делать?
– Во-первых, надо прекратить этот идиотский флэшмоб под названием «помоги найти красный памятник». Позвоните в посольство России и вежливо попросите – разумным людям не откажут. Они располагают данными обо всех памятниках советским солдатам.
Во-вторых, их надо картографировать и описать. Вне зависимости от того, кто как к ним относится, это – история. Мы не должны вести себя, как дикари из EKRE, растаскивающие бюсты и постаменты по дачам. В-третьих, надо определить, где есть захоронения и где их нет. Если есть необходимость перезахоронения, это нужно делать достойно.
В-четвертых, все перечисленное требует диалога с местными властями. Консенсус не достижим с позиции силы. Ну и главное: надо помнить, что символы могут иметь для разных людей разное значение. Танк под Нарвой – как раз из таких. Для еврея из концлагеря Клоога и диссидента из ЭССР это всегда были два разных танка.
– Как после довольно неспокойной недели в Нарве должно поступить правительство: инициировать обсуждения с городскими властями и местной общиной и медленно подбираться к демонтажу или же действовать максимально быстро, чтобы напряжение не нарастало?
– На самом деле эти два вектора не являются взаимоисключающими. Договариваться тоже можно быстро, это не сложнее, чем заключить коалиционное соглашение со вчерашними оппонентами. Было бы желание.