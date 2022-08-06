Яна Тоом: кризис в Нарве – результат бездарной коммуникации и страха

– Ошибка, если можно так выразиться, продолжает допускаться. То, что мы видим сейчас, – катастрофа кризисной коммуникации. Министр Ляэнеметс со своим планом обмена танка на новую больницу. Кая Каллас, в первый же день после отпуска заявляющая, что правительство демонтирует танк как можно скорее. Ансип, проводящий параллель с Бронзовым солдатом, да еще и напоминающий о том, как в США после Перл Харбора интернировали десятки тысяч американцев японского происхождения. Солнечный удар его хватил, не иначе, а то бы вспомнил, что ведет речь о концентрационных лагерях, за которые правительству и президенту пришлось не только многократно извиняться, но и выплачивать огромные компенсации. И вся эта вакханалия происходит вокруг города, где есть законно избранная местная власть. Казалось бы, вот они, депутаты, получившие мандат горожан, так поговорите с ними! Найдите консенсус! Нет, надо силком, надо продавить, надо показать, кто в доме хозяин.