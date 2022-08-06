Айтишница из России похвастала в Твиттере, как уходит от налогов в Эстонии, и потеряла работу

Пользовательница твиттера с ником Juls переехала в Эстонию летом 2022 года, пишет Medialeaks. Она опубликовала пост, в котором написала: «Я из России, ИП в Грузии, живу в Эстонии, работаю на США — что-то в моей жизни пошло не так…». Решение зарегистрировать ИП не по месту жительства она объяснила низкими налогами в Грузии — 1% для малого бизнеса.

Когда на ее пост обратили внимание другие пользователи, Juls заявила, что в Эстонии налоги достигают 60%. Она добавила, что не хочет, чтобы большая часть ее дохода тратилась на «каких-то украинских беженцев».

Juls рассказала, что зарегистрировала ИП в Грузии, когда два месяца жила там с семьей, пытаясь получить эстонскую визу. При этом она назвала эстонское посольство «русофобским» из-за того, что ей долго отказывали в приеме документов, а также обвинила в «русофобии» пользователей твиттера, которые начали ей писать по поводу ее предыдущих сообщений.

Увидев посты Juls, пользовательница Регина Бауэр призвала правоохранительные органы провести проверку в отношении россиянки. Она сделала репост записи Juls, где та выражала возмущение по поводу работы посольства и прибытия украинских беженцев, на которых «казна тратит деньги налогоплательщиков». Регина Бауэр также назвала имя Juls — Юлия Кузнецова.

Затем на посты россиянки обратил внимание бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Он написал: «Когда оказываешься в яме, первое, что нужно сделать — это перестать копать». Juls не поверила, что ей написал экс-президент и назвала его интернет-троллем.