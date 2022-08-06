Работница Olerex: клиентов обманывают, а о сотрудниках не заботятся

«В частности, происходит то, что клиенты могут быть введены в заблуждение новым баннером, который обещает минус 8,3 цента с литра, а свои сотрудники останутся без денег, если не умеют красиво втереть эту кампанию клиенту», — сказала Лийна, которая работает в Olerex последние несколько недель.