Кампания скидок Olerex, вызвавшая недовольство многих клиентов, надеявшихся получить скидку в 8,3 цента за литр топлива, испытывает нервы как потребителей, так и работников сети, которым приходится сталкиваться с негодованием покупателей по ту сторону прилавка.
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Работница Olerex: клиентов обманывают, а о сотрудниках не заботятся
Руководство опровергает обвинения
Работница Olerex: клиентов обманывают, а о сотрудниках не заботятся
К Postimees обратилась работник Olerex Лийна, которая описала, как проходит рекламная кампания с точки зрения персонала фирмы.