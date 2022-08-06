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Работница Olerex: клиентов обманывают, а о сотрудниках не заботятся

Руководство опровергает обвинения
Мерике Леэс
Работница Olerex: клиентов обманывают, а о сотрудниках не заботятся
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Заправка Olerex.
Заправка Olerex. Фото: Margus Ansu

Кампания скидок Olerex, вызвавшая недовольство многих клиентов, надеявшихся получить скидку в 8,3 цента за литр топлива, испытывает нервы как потребителей, так и работников сети, которым приходится сталкиваться с негодованием покупателей по ту сторону прилавка.

К Postimees обратилась работник Olerex Лийна, которая описала, как проходит рекламная кампания с точки зрения персонала фирмы.

«В частности, происходит то, что клиенты могут быть введены в заблуждение новым баннером, который обещает минус 8,3 цента с литра, а свои сотрудники останутся без денег, если не умеют красиво втереть эту кампанию клиенту», — сказала Лийна, которая работает в Olerex последние несколько недель.

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