Перенос нарвского танка обернется потерями, и разумнее было бы заняться этим после окончания войны на территории Украины, когда эмоции утихнут, считает профессор Таллиннского университета Мати Хейдметс, слова которого приводит Rus.ERR.
Профессор ТлУ: разумнее было бы переносить нарвский танк по окончании войны в Украине
Профессор ТлУ: разумнее было бы переносить нарвский танк по окончании войны в Украине
Неудобными темами нужно заниматься в спокойное время, а не когда уже бьют стекла или воюют, сказал он, добавив, что видит за происходящим ухищрения политиков в связи с приближающимися выборами. "Схема простая – сначала создаешь конфликт, пугаешь, а потом решаешь его", - сказал Хейдметс.
Профессор также отметил, что Нарве и ее руководству сейчас заламывают руки за спину и это надолго запомнится: "Вернутся проблемы с имиджем страны, журналисты CNN и BBC снова поедут в Нарву искать путинистов и ждущих освобождения русских".
По мнению Хейдметса, который убежден, что тему памятников следует отложить до окончания войны, минусов от сноса танка будет больше.
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