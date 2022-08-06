Профессор ТлУ: разумнее было бы переносить нарвский танк по окончании войны в Украине

Неудобными темами нужно заниматься в спокойное время, а не когда уже бьют стекла или воюют, сказал он, добавив, что видит за происходящим ухищрения политиков в связи с приближающимися выборами. "Схема простая – сначала создаешь конфликт, пугаешь, а потом решаешь его", - сказал Хейдметс.

Профессор также отметил, что Нарве и ее руководству сейчас заламывают руки за спину и это надолго запомнится: "Вернутся проблемы с имиджем страны, журналисты CNN и BBC снова поедут в Нарву искать путинистов и ждущих освобождения русских".