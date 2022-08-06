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Профессор ТлУ: разумнее было бы переносить нарвский танк по окончании войны в Украине

rus.postimees.ee
Профессор ТлУ: разумнее было бы переносить нарвский танк по окончании войны в Украине
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Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets ütles, et võime mõeldamatuid piire ületada käib diktaatori ametikirjelduse juurde.
Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets ütles, et võime mõeldamatuid piire ületada käib diktaatori ametikirjelduse juurde. Фото: Remo Tõnismäe

Перенос нарвского танка обернется потерями, и разумнее было бы заняться этим после окончания войны на территории Украины, когда эмоции утихнут, считает профессор Таллиннского университета Мати Хейдметс, слова которого приводит Rus.ERR.

Неудобными темами нужно заниматься в спокойное время, а не когда уже бьют стекла или воюют, сказал он, добавив, что видит за происходящим ухищрения политиков в связи с приближающимися выборами. "Схема простая – сначала создаешь конфликт, пугаешь, а потом решаешь его", - сказал Хейдметс.

Профессор также отметил, что Нарве и ее руководству сейчас заламывают руки за спину и это надолго запомнится: "Вернутся проблемы с имиджем страны, журналисты CNN и BBC снова поедут в Нарву искать путинистов и ждущих освобождения русских".

По мнению Хейдметса, который убежден, что тему памятников следует отложить до окончания войны, минусов от сноса танка будет больше.

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