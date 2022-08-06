Российский студент, обучающийся в Эстонии: отправка на родину для меня равносильна смертной казни

19-летний Даниил Мартикайнен-Ярлуковски из Пскова, с августа 2021 года учиться в Эстонии, а с ноября того же года, уже с видом на жительство, живет в Тарту. Молодой человек, который вполне понятно говорит по-эстонски, летом следующего года может оказаться в затруднительном положении, поскольку по действующим правилам ему не продлят вид на жительство в Эстонии. Участвовавший на родине в оппозиционной деятельности Мартикайнен-Ярлуковски опасается, что по возвращении в Россию его отправят на войну в Украину или посадят.