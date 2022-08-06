Рейнсалу о переносе танка: это вопрос авторитета Эстонского государства

«Поскольку у местного самоуправления явно нет политической готовности к этому, правительство, защищая общественные интересы, готово принять это [решение] само», – сказал Рейнсалу.

В связи с визитом министр иностранных дел не участвовал в заседании правительства в четверг, на котором обсуждался вопрос памятника, но заявил, что прежде чем предпринимать следующие шаги, необходимо также оценить юридическую сторону деятельности. «Если это будет сделано, я считаю, что в случае необходимости правовые нормы будут изменены, и целесообразно безотлагательно реализовать это решение».

Не опасается ли Урмас Рейнсалу, что, учитывая особый характер Нарвы – большое количество русскоязычного населения – события, из-за переноса памятника, в приграничном городе могут обостриться, как это произошло в Таллинне в 2007 году?

«Если мы и видим какую-либо ошибку в саге о Бронзовом солдате, так это тот факт, что печь топили целый год», – сказал министр иностранных дел. «Мы помним, как в течение года там собирались и бунтовали тысячи людей, а памятник, наверное, полгода был обвязан лентами, из-за чего напряжение в обществе неуклонно росло. Если возникла критическая ситуация и есть опасность нарастания напряжения именно в такой чувствительной ситуации, с точки зрения безопасности эмоции, то единственно мыслимое решение – разрешить ее как можно скорее, чтобы излишне не накалялись напряжение».

Рейнсалу добавил, что действия, связанные с переносом памятника, должны быть доведены до сведения людей, чтобы снизить напряженность.

«Но это, безусловно, вопрос авторитета эстонского государства в том, что если государство приняло решение, оно может его реализовать и сделать так, чтобы оно было убедительно для всех проживающих здесь граждан и людей, которые могут не разделять те ценности, на основании которых принимаем эти решения здесь, в Эстонии», – сказал он.