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По Израилю выпустили не менее 160 ракет после удара по сектору Газа

Deutsche Welle
По Израилю выпустили не менее 160 ракет после удара по сектору Газа
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Ракеты запускаются из сектора Газа в направлении Израиля.
Ракеты запускаются из сектора Газа в направлении Израиля. Фото: Hatem Moussa

После авиаудара по сектору Газа оттуда выпустили не менее 160 ракет по Израилю. Большая их часть перехвачена, сообщений о пострадавших нет. В Иране заявили, что Израиль заплатит за свои действия, пишет Deutsche Welle.

Не менее 160 ракет было выпущено 5-6 августа по Израилю из сектора Газа, сообщает агентство Reuters. По данным израильской стороны, большая часть ракет была перехвачена системой «Железный купол». О каких-либо серьезных ранениях среди израильских мирных жителей не сообщается.

Ракетные удары по Израилю стали ответом на операцию "Рассвет", начатую Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) 5 августа против радикальной группировки «Исламский джихад». В результате авиаударов по объектам в секторе Газа 5 августа были убиты 15 террористов, включая Тайсира аль-Джаабари - лидера «Исламского джихада», сообщили информационные агентства. В свою очередь, палестинские власти заявили о 12 погибших, среди которых один ребенок, и более чем о 80 раненых.

В армии Израиля заявили, что воздушная операция в секторе Газа продлится неделю. Об этом представитель ЦАХАЛа сообщил агентству AFP в субботу, 6 августа. По его словам, переговоры о прекращении огня пока не ведутся. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей».

В Иране пообещали, что Израиль заплатит за операцию «высокую цену»

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 1 августа израильские военные арестовали Бассема Саади, лидера «Исламского джихада» на Западном берегу реки Иордан. По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, удары ЦАХАЛа по сектору Газа сорвали атаку на Израиль, которую поддерживаемая Ираном группировка планировала провести в ответ на арест Саади.

Командующий Корпусом Стражей Исламской революции (элитное подразделение армии Ирана), генерал-майор Хоссейн Салами 6 августа пообещал, что Израиль «заплатит высокую цену» за свое «новое преступление».

Евросоюз призвал все стороны конфликта «к максимальной сдержанности», чтобы избежать его эскалации и дальнейших жертв.

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