Venipak открыла в Польше подразделение по хранению и упаковке для интернет-магазинов

Об этом BNS сообщил в пресс-релизе исполнительный директор Venipak Юстас Шаблинскас. Шаблинскас подчеркнул, что экономика Польши является одной из крупнейших в Европе, а в 2021 году рынок интернет-торговли этой страны занимал 20 место в мире, уступая Швеции и опережая Швейцарию. Оценив тамошний потенциал электронной коммерции,

«Работая с гигантами электронной коммерции, такими как Amazon или польский Allegro, интернет-торговцы обычно не могут хранить все предлагающиеся товары на своих складах. Однако товары, хранящиеся на складе e-fulfillment, уже находятся в стране назначения, что обеспечивает их быструю доставку и экономию на складских и транспортных расходах. Например, при продаже товаров на платформе Allegro интернет-торговцы из стран Балтии могут использовать наше польское подразделение», - рассказал Юстас Шаблинскас.

Благодаря e-fulfillment клиенты могут интегрировать свой интернет-магазин с системой управления складом и постоянно видеть статус запасов. На месте генерируются отгрузочные этикетки и выполняются другие операции, чтобы представители интернет-магазина могли вносить необходимые изменения или просто следить за движением товара, не выходя из офиса.

По данным Venipak, потребность в услугах по хранению и упаковке в Литве ежегодно растет примерно на 40–50%. Если в 2020 году количество таких адресованных за границу отправлений составляло всего 2% от общего потока посылок, то в 2021 году этот показатель несколько увеличился, до 3,3%.