The Insider и Bellingcat назвали имя российского военного, который пытал и убил украинского военнопленного

Журналистам удалось найти номер телефона Монгуша и поговорить с ним. Он отрицал причастность к пыткам, попавшим на видео, но подтвердил, что человек в ковбойской шляпе на записях с батальоном «Ахмат», в том числе на территории «Азота», — именно он. При этом Монгуш заявил, что такая шляпа есть у очень многих людей, а автомобиль, который фигурирует на видео с пытками, он никогда не видел.

Монгуш, с одной стороны, сообщил, что вернулся в Россию «более месяца назад» после службы в «Ахмате» в Украине. С другой — что никогда не держал в руках оружие, а просто сопровождал российских журналистов. При этом расследователи обнаружили в соцсетях несколько фотографий, где Монгуш демонстрирует оружие.

По словам военного, видео с его участием смонтировано. Сразу после появления ролика с убийством пленного, рассказал Монгуш, ему позвонили друзья-журналисты. Он сказал им, что ролик сфабрикован, тогда ему посоветовали явиться в ФСБ и показать командировочные листы, где указаны даты, когда он приехал и уехал.

Монгуш утверждает, что в ФСБ его продержали два дня, убедились, что видео сфабриковано, и потом рассказали, что вообще-то это видео было выложено ВСУ и попало в руки украинцев, когда они нашли преступника, изнасиловавшего 10-летнего ребенка.

Монгуш также настаивал на том, что в ФСБ ему сообщили место убийства пленного — санаторий «Приволье» в Луганской области. Расследователи пришли к такому же выводу, проанализировав ролики с убийством.