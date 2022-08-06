Keskpäevatund ⟩ Фьюк: в отличие от русских за границей, Эстония и эстонцы не агрессивны, у нас нет «Эстонского мира»

В начале программы Рууссаар указал, что в Эстонии проживает 1,3 миллиона человек, из которых 315 тысяч — русские. Однако по статистике в Эстонии проживает 80 000 человек с российскими паспортами. "В чем дело? Почему они живут здесь?» поднял он вопрос.

На это Фьюк вспомнил историю: «В годы после обретения Эстонией независимости отсюда уехало довольно много граждан России. Но политика гражданства сдерживалась тем фактом, что нулевого варианта не было. Все, кто здесь жил, могли подать заявление на получение эстонского гражданства только через языковые экзамены и т. д., у других был серый паспорт. Для них это был вынужденный выбор, так как у них не было языковых навыков для получения эстонского гражданства».

Однако, по его словам, в разрезе российского гражданства произошли изменения: за последние десять лет количество граждан Эстонии увеличилось, а количество владельцев серых паспортов уменьшилось. «Эстонское гражданство имеют в первую очередь молодые люди», — сказал Фьюк, добавив, что, то, что имел в виду Рууссаар, было прежде всего советским наследием. "Но это изменится, Айнар. Но медленно».