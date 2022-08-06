В субботу на радио Kuku в передаче «Keskpäevatund» ведущий Айнар Рууссаар, банкир Хельдур Мееритс и лектор Игнар Фьюк обсудили российских граждан и русские символы в Эстонии.
Keskpäevatund ⟩ Фьюк: в отличие от русских за границей, Эстония и эстонцы не агрессивны, у нас нет «Эстонского мира»
В начале программы Рууссаар указал, что в Эстонии проживает 1,3 миллиона человек, из которых 315 тысяч — русские. Однако по статистике в Эстонии проживает 80 000 человек с российскими паспортами. "В чем дело? Почему они живут здесь?» поднял он вопрос.
На это Фьюк вспомнил историю: «В годы после обретения Эстонией независимости отсюда уехало довольно много граждан России. Но политика гражданства сдерживалась тем фактом, что нулевого варианта не было. Все, кто здесь жил, могли подать заявление на получение эстонского гражданства только через языковые экзамены и т. д., у других был серый паспорт. Для них это был вынужденный выбор, так как у них не было языковых навыков для получения эстонского гражданства».
Однако, по его словам, в разрезе российского гражданства произошли изменения: за последние десять лет количество граждан Эстонии увеличилось, а количество владельцев серых паспортов уменьшилось. «Эстонское гражданство имеют в первую очередь молодые люди», — сказал Фьюк, добавив, что, то, что имел в виду Рууссаар, было прежде всего советским наследием. "Но это изменится, Айнар. Но медленно».
Рууссаар ответил, что не понимает, почему сохраняется серый паспорт: «Я не понимаю, если ты жил в одной стране и у тебя там дети. Например, живешь здесь уже 25 лет с российским паспортом в кармане. Почему, черт возьми? Я даже представить себе не могу, что буду так жить, например, в Португалии».
«Я бы все равно был бы скептичен», — согласился Мееритс с Рууссаар, добавив, что с эстонским паспортом все ожидают, что человек будет состоять в так называемом фан-клубе Эстонии. «Эти люди до сих пор эмоционально связаны с Россией». Мееритс также сослался на доклад Postimees в Ида-Вирумаа, где люди, выступавшие у танка, назвали советский символ самым священным из всех и свою идентичность.
Фьюк сравнил тысячи эстонцев, бежавших от войны, с живущими сегодня в Эстонии обладателями серых паспортов. Когда эстонцы принимали, например, шведское гражданство, дух эстонизма оставался, и, по словам Фьюка, это отчетливо ощущалось при восстановлении независимости.
«Но отличие нашей зарубежной жизни от так называемых русских за рубежом здесь в том, что эстонское государство и эстонцы не агрессивны. У них нет плана "Эстонский мир" по завоевания мира. Они не хотят подчинять малые народы или навязывать свой язык», — сказал Фьюк. По его словам, двигаться в ритме поддержки нарвского танка люди имеют полное право, но это не оправдывает агрессию и приведенные Меерицом цитаты.
Рууссаар не понимает, как появились так называемые трущобы. «Я спрашиваю, нужно ли что-то делать с этими российскими гражданами? Мой второй вопрос: где провести черту – какие памятники имеют символическое значение? Т-34 сам по себе не имеет ценности, мир полон обломков этих танков». Мееритс считает, что экспертная комиссия, созданная при Государственной канцелярии, очень подходит для решения этого вопроса.
«Мы ждем очередной кризис. Что мы сделали не так за последние 15 лет, чтобы извлечь уроки в будущем?» — сказал Фьюк.
Слушайте полную запись дискуссии в передаче на радио Kuku.