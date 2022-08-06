Германия хочет, чтобы Европейский союз более четко навязывал долговые правила государствам-членам, заявили источники в правительстве Германии о планах реформ в Берлине.
Берлин хочет более жесткие меры экономии в странах Евросоюза
Правила должны быть четко определены, что не оставляет места для их произвольной интерпретации для планирования недостижимых целей.
Цель состоит в том, чтобы сократить дефицит бюджета, который быстро вырос во время коронакризиса, чтобы можно было создать буфер для будущих кризисов.
«Долг не может быть решением всех проблем», — сказал Reuters один из источников.
Правительство Германии планирует взять на себя инициативу в обсуждении реформирования правил долга, ссылаясь на рекомендации МВФ, ОЭСР и Европейской комиссии по ограничению расходов.
Согласно действующим правилам, новый долг не может превышать трех процентов от внутреннего валового продукта, а общий долг не может превышать 60 процентов от валового продукта. Во время пандемии эти ограничения были сняты.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что страны-члены ЕС должны в основном удерживать структурный дефицит бюджета в пределах 0,5 процента от валового продукта или, по крайней мере, двигаться к достижению этой цели.
«Мое предложение состоит в том, чтобы сделать эти бюджетные цели обязательными в среднесрочной перспективе», — прокомментировал он эту тему в Handelsblatt.
Согласно документу, с которым ознакомились журналисты Reuters, Берлин считает важными инвестиции для достижения целей роста и климата, но еще более необходимо улучшить финансовое положение стран.