Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в субботу, что страна будет частично платить за российский газ в рублях.
Эрдоган: Турция будет платить за российский газ в рублях
Западные страны во главе с США ввели беспрецедентные экономические санкции против России за ее агрессию в Украине, но союзник НАТО Турция попыталась сохранить нейтралитет в конфликте, поскольку сильно зависит от российской энергетики.
В прошлом году на Россию приходилось около четверти импорта нефти и 45 процентов импорта газа в Турцию.
«В Турции наши двери открыты для всех», — сказал Эрдоган в субботу на обратном пути из Сочи, где он встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Хорошим моментом визита в Сочи было то, что мы договорились с Путиным по вопросу о рубле», — сказал он. «Поскольку мы собираемся вести эту торговлю в рублях, она, естественно, будет приносить доход и Турции, и России».
Ни Эрдоган, ни российские официальные лица не подтвердили, какая часть импорт газа будет оплачиваться в рублях.
Сокращение долларовых платежей поможет Турции сохранить свои истощающиеся валютные резервы.
Сообщается, что за последний год турецкое правительство потратило десятки миллиардов долларов на поддержку лиры, обесценивающейся из-за экономического кризиса.
За последние 12 месяцев лира потеряла 55 процентов своей стоимости по отношению к доллару, а потребительские цены выросли на 80 процентов.