Эрдоган: Турция будет платить за российский газ в рублях

Западные страны во главе с США ввели беспрецедентные экономические санкции против России за ее агрессию в Украине, но союзник НАТО Турция попыталась сохранить нейтралитет в конфликте, поскольку сильно зависит от российской энергетики.

В прошлом году на Россию приходилось около четверти импорта нефти и 45 процентов импорта газа в Турцию.

«В Турции наши двери открыты для всех», — сказал Эрдоган в субботу на обратном пути из Сочи, где он встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Хорошим моментом визита в Сочи было то, что мы договорились с Путиным по вопросу о рубле», — сказал он. «Поскольку мы собираемся вести эту торговлю в рублях, она, естественно, будет приносить доход и Турции, и России».

Ни Эрдоган, ни российские официальные лица не подтвердили, какая часть импорт газа будет оплачиваться в рублях.

Сокращение долларовых платежей поможет Турции сохранить свои истощающиеся валютные резервы.

Сообщается, что за последний год турецкое правительство потратило десятки миллиардов долларов на поддержку лиры, обесценивающейся из-за экономического кризиса.