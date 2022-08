Москва и Киев обвиняют друг друга в намеренных обстрелах Запорожской АЭС. По мнению МАГАТЭ, ситуация «совсем вышла из-под контроля»

Украина и Запад обвиняют Россию в использовании ЗАЭС в качестве щита. 1 августа The New York Times написала, что РФ проводит артиллерийские обстрелы украинских территорий под прикрытием станции. Украинские военные, воюющие на противоположном берегу Днепра, заявили изданию, что в последние недели после ударов HIMARS российская артиллерия в основном затихла — кроме частей, расположенных на Запорожской АЭС. «Как мы можем ответить? Это ядерный объект», — говорил The New York Times полковник ВСУ Сергей Шаталов.