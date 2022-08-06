Москва и Киев обвиняют друг друга в намеренных обстрелах Запорожской АЭС. По мнению МАГАТЭ, ситуация «совсем вышла из-под контроля»

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрела призвал ввести санкции против российской атомной отрасли. Он назвал обстрел Запорожской АЭС «не только еще еще одним аргументом в пользу признания России государством — спонсором терроризма», но и аргументом в пользу «жестких санкций против всей российской атомной отрасли — от „Росатома“ до всех связанных компаний и лиц».

Украина и Запад обвиняют Россию в использовании ЗАЭС в качестве щита. 1 августа The New York Times написала, что РФ проводит артиллерийские обстрелы украинских территорий под прикрытием станции. Украинские военные, воюющие на противоположном берегу Днепра, заявили изданию, что в последние недели после ударов HIMARS российская артиллерия в основном затихла — кроме частей, расположенных на Запорожской АЭС. «Как мы можем ответить? Это ядерный объект», — говорил The New York Times полковник ВСУ Сергей Шаталов.

5 августа — еще до пятничных обстрелов — Минобороны Великобритании в ежедневной сводке заявило, что Россия использует район ЗАЭС для обстрелов противоположного берега Днепра и для отдыха военных, используя «защищенный статус» объекта. 6 августа американский Институт изучения войны предположил, что Россия, «скорее всего, продолжит использовать свои позиции вокруг Запорожской АЭС для обстрелов Никополя, расположенного на противоположном берегу водохранилища» (город был обстрелян в том числе ночь на субботу).