Владислав Велижанин ⟩ Использование языка рабовладельцев и гомофобов оправдывает дискриминацию

В 2022 году каждый сколько-нибудь публичный деятель, будь то спортсмен или член Европарламента, работает, прежде всего, самим собой, как крокодил Гена в зоопарке работал крокодилом. Одним из главных активов становится репутация, которая складывается из всех наших слов и дел, легко отслеживаемых в социальных сетях. Поэтому даже в свободное от работы время мы также представляем своего работодателя, который быстро узнает о наших действиях и отреагирует, если они сопряжены с рисками для его репутации. Взаимосвязанность личной и профессиональной жизни накладывает некоторые ограничения и заставляет вести себя сознательно.

Реакция на непродуманную выходку эстонского гонщика была настолько быстрой и решительной, поскольку он оставался членом международной команды Ф1 Red Bull, даже играя в компьютерную игру. Оставить без внимания этот бытовой эпизод означало бы согласиться с тем, что каждый член команды может позволять себе расистские выражения, когда ему вздумается. После этого никто уже не поверит заявлениям о том, что ценности Ф1 включают равенство людей всех цветов кожи, видов идентичности и сексуальности. Несмотря на то, что сам Юри Випс сразу принес извинения и обещал исправиться, от этого пятна на репутации ему еще придется какое-то время отмываться. И хорошо, если удастся отмыться.