Владислав Велижанин ⟩ Использование языка рабовладельцев и гомофобов оправдывает дискриминацию

Противоположность инклюзивности – это дискриминация, деление людей на «нормальных», то есть «своих» и провозглашение всех остальных «ненормальными», чужими. Поэтому некогда «медицинские» термины, указывающие на «недоразвитость», «отсталость», сегодня рассматриваются как дискриминация. Иногда же дискриминирующие термины изобретаются намеренно с целью унизить группу людей. Например, в СССР был в ходу термин «гомосексуализм», обозначавший «половое извращение», а его производное «гомосексуалист» было криминализовано. Подобные негативно «заряженные» слова действуют на подсознание, представляя людей, отличных от большинства, опасными и бесчеловечными, блокируя эмпатию и открывая дорогу насилию. Даже без всякого злого умысла легкомысленное использование слов из арсенала рабовладельцев и гомофобов поддерживает скрытые в них дискриминирующие значения.
То, что мы для простоты назвали политической корректностью, на самом деле является работой над ошибками прошлого. Наша речь пронизана словами и выражениями, которые использовались в разное время, чтобы утвердить доминирование одной группы людей и лишить человеческого облика других. Расовые, сексуальные, и другие меньшинства, которые веками подвергались гонениям, наконец, признаются такими же людьми, как и все остальные. По крайней мере, в значительной части мира. Революция в культуре только начинается, и на ее пути неизбежны споры о границах приемлемого. Например, случайное использование слова на букву «н» не делает человека отъявленным расистом, да и слово «инвалид» еще не означает пренебрежения к людям с ограниченными возможностями. Надежнее, тем не менее, использовать позитивные инклюзивные выражения, чтобы не ошибиться и не угодить в международный скандал.