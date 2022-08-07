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На Запорожской АЭС остановлен энергоблок. МАГАТЭ предупреждает о реальной угрозе ядерной катастрофы

BBC News Русская служба
На Запорожской АЭС остановлен энергоблок. МАГАТЭ предупреждает о реальной угрозе ядерной катастрофы
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BBC
На Запорожской АЭС остановлен энергоблок.
На Запорожской АЭС остановлен энергоблок. Фото: Alexander Ermochenko

Глава Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси призвал прекратить любые военные действия в окрестностях крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, захваченной Россией в марте.

Гросси сказал, что крайне озабочен сообщениями об обстрелах Запорожской АЭС.

Ранее в субботу украинский «Энергоатом» сообщил об отключении одного из трех работающих энергоблоков АЭС после обстрела накануне и предупредил о риске утечки радиации.

По данным компании-оператора АЭС, были серьезно повреждены азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус.

«Энергоатом» призвал ООН, МАГАТЭ и другие международные организации добиться вывода российских военных с Запорожской АЭС.

Украинское руководство и западные лидеры говорят, что российские войска наносили артиллерийские и ракетные удары из окрестностей АЭС, а само здание станции превратили в военную базу.

В прошлом вооруженные силы Украины не отвечали на эти удары из-за риска серьезного повреждения станции и аварии на ней.

В пятницу Запорожская АЭС подверглась нескольким обстрелам. Стороны обвиняют в них друг друга.

Украинская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту обстрела АЭС российскими военными.

Как заявил глава МАГАТЭ, пятничный обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами.

«Боевые действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой, - заявил Гросси. - Я решительно и твердо призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с шестью реакторами».

Он также вновь заявил о необходимости допустить на станцию экспертов МАГАТЭ по безопасности.

«Эта жизненно важная миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно», - сказал глава организации, добавив, что намерен все же добиться разрешения на проведение этой миссии.

Российские военные действия в районе АЭС осудил также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Говоря от лица всего ЕС, он назвал это серьезным и безответственным нарушением правил ядерной безопасности и еще одним примером попрания международных норм со стороны России.

«Акты ядерного терроризма на Запорожской АЭС - ее артиллерийские обстрелы - преследуют цель разрушения инфраструктуры станции, повреждения всех линий электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, обесточивание юга страны», - заявила в свою очередь компания «Энергоатом».

Российская техника въезжает на территорию АЭС
Российская техника въезжает на территорию АЭС Фото: Getty Images

Россияне перешли к сценарию разрушений, созданию ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС, полагают в компании, прогнозируя, что обстрелы станции, вероятнее всего, будут продолжаться.

«Ситуацию значительно осложняет размещение захватчиками своей военной техники с оружием и взрывчаткой в ​​машинных залах первого и второго энергоблоков, что фактически является минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами крупнейшей в Европе атомной электростанции, - говорится в заявлении «Энергоатома». - И это в дополнение к минированию береговой линии АЭС по линии охлаждающих бассейнов и близлежащего берега Каховского водохранилища».

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта, на вторую неделю войны.

Перед оккупацией станции и города Энергодара, где она находится, территория, прилегающая к АЭС, длительное время подвергалась обстрелам - в одном из административных корпусов вспыхнул пожар.

Обстрелы АЭС тогда осудили на Совете Безопасности ООН.

Москва утверждает, что в состоянии обеспечить работу ядерной станции, подключенной сейчас к украинской энергосети.

BBC
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