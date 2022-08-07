Глава Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси призвал прекратить любые военные действия в окрестностях крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, захваченной Россией в марте.
На Запорожской АЭС остановлен энергоблок. МАГАТЭ предупреждает о реальной угрозе ядерной катастрофы
Гросси сказал, что крайне озабочен сообщениями об обстрелах Запорожской АЭС.
Ранее в субботу украинский «Энергоатом» сообщил об отключении одного из трех работающих энергоблоков АЭС после обстрела накануне и предупредил о риске утечки радиации.
По данным компании-оператора АЭС, были серьезно повреждены азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус.
«Энергоатом» призвал ООН, МАГАТЭ и другие международные организации добиться вывода российских военных с Запорожской АЭС.
Украинское руководство и западные лидеры говорят, что российские войска наносили артиллерийские и ракетные удары из окрестностей АЭС, а само здание станции превратили в военную базу.
В прошлом вооруженные силы Украины не отвечали на эти удары из-за риска серьезного повреждения станции и аварии на ней.
В пятницу Запорожская АЭС подверглась нескольким обстрелам. Стороны обвиняют в них друг друга.
Украинская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту обстрела АЭС российскими военными.
Как заявил глава МАГАТЭ, пятничный обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами.
«Боевые действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой, - заявил Гросси. - Я решительно и твердо призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с шестью реакторами».
Он также вновь заявил о необходимости допустить на станцию экспертов МАГАТЭ по безопасности.
«Эта жизненно важная миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно», - сказал глава организации, добавив, что намерен все же добиться разрешения на проведение этой миссии.
Российские военные действия в районе АЭС осудил также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022
Говоря от лица всего ЕС, он назвал это серьезным и безответственным нарушением правил ядерной безопасности и еще одним примером попрания международных норм со стороны России.
«Акты ядерного терроризма на Запорожской АЭС - ее артиллерийские обстрелы - преследуют цель разрушения инфраструктуры станции, повреждения всех линий электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, обесточивание юга страны», - заявила в свою очередь компания «Энергоатом».
Россияне перешли к сценарию разрушений, созданию ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС, полагают в компании, прогнозируя, что обстрелы станции, вероятнее всего, будут продолжаться.
«Ситуацию значительно осложняет размещение захватчиками своей военной техники с оружием и взрывчаткой в машинных залах первого и второго энергоблоков, что фактически является минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами крупнейшей в Европе атомной электростанции, - говорится в заявлении «Энергоатома». - И это в дополнение к минированию береговой линии АЭС по линии охлаждающих бассейнов и близлежащего берега Каховского водохранилища».
Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта, на вторую неделю войны.
Перед оккупацией станции и города Энергодара, где она находится, территория, прилегающая к АЭС, длительное время подвергалась обстрелам - в одном из административных корпусов вспыхнул пожар.
Обстрелы АЭС тогда осудили на Совете Безопасности ООН.
Москва утверждает, что в состоянии обеспечить работу ядерной станции, подключенной сейчас к украинской энергосети.