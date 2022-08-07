На Запорожской АЭС остановлен энергоблок. МАГАТЭ предупреждает о реальной угрозе ядерной катастрофы

Гросси сказал, что крайне озабочен сообщениями об обстрелах Запорожской АЭС.

Ранее в субботу украинский «Энергоатом» сообщил об отключении одного из трех работающих энергоблоков АЭС после обстрела накануне и предупредил о риске утечки радиации.

По данным компании-оператора АЭС, были серьезно повреждены азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус.

«Энергоатом» призвал ООН, МАГАТЭ и другие международные организации добиться вывода российских военных с Запорожской АЭС.

Украинское руководство и западные лидеры говорят, что российские войска наносили артиллерийские и ракетные удары из окрестностей АЭС, а само здание станции превратили в военную базу.

В прошлом вооруженные силы Украины не отвечали на эти удары из-за риска серьезного повреждения станции и аварии на ней.

В пятницу Запорожская АЭС подверглась нескольким обстрелам. Стороны обвиняют в них друг друга.

Украинская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту обстрела АЭС российскими военными.

Как заявил глава МАГАТЭ, пятничный обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами.