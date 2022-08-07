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Георадар обнаружил могилы под монументами советской эпохи

Кристо Ниглас
Георадар обнаружил могилы под монументами советской эпохи
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На месте украденного надгробия на кладбище Михкли тоже было захоронение.
На месте украденного надгробия на кладбище Михкли тоже было захоронение. Фото: Erakogu

Волость Ляэнеранна решила с помощью георадара изучить одно придорожное и семь находящихся на кладбищах мест захоронения, отмеченных монументами советской эпохи, чтобы выяснить, похоронен ли там кто-то. Выяснилось, что подо всеми памятниками есть могилы.

Волостная управа Ляэнеранна предложила Министерству обороны перезахоронить расположенные в Тууди останки, так как братская могила находится на участке между шоссе Ристи-Виртсу и ответвлением в Саастна и поэтому не подходит в качестве места захоронения. Остальные могилы расположены на кладбищах, то есть их перезахоронение не требуется.

По словам волостной старейшины Ляэнеранна Эне Тяхе, еще неизвестно, куда именно перезахоронят останки с кладбища Тууди. «Я хочу еще поговорить с местными пасторами», - сказала она. Выбор стоит между кладбищами Ханила или Лихула.

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