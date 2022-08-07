Георадар обнаружил могилы под монументами советской эпохи

Волостная управа Ляэнеранна предложила Министерству обороны перезахоронить расположенные в Тууди останки, так как братская могила находится на участке между шоссе Ристи-Виртсу и ответвлением в Саастна и поэтому не подходит в качестве места захоронения. Остальные могилы расположены на кладбищах, то есть их перезахоронение не требуется.