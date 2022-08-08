Памятник: история, пропаганда и элемент ландшафта

Как быть с героями мирного времени

В Эстонии есть памятники и памятные знаки, которые никак не связаны с вой ной, хотя и могут быть связаны с людьми, которые носили советские погоны. Эти люди погибли в мирные годы и теперь историкам придется оценивать, относить их могильные плиты к символам оккупации или нет. Если государство и местные самоуправления не возьмут процесс под свой контроль, то и в нашей стране процесс может пойти на самотек.

В июле именно это произошло с памятником герою Советского союза Тимофею Ромашкину. Его демонтировали самовольно, не сообщив самоуправлению. Ромашкин не был солдатом, он служил в гражданской авиации и свое звание героя получил за спасение пассажиров самолета в 1954 году. После того как самолет с пассажирами набрал высоту, на экипаж напали вооруженные люди. Во время борьбы с угонщиками Тимофей Ромашкин был ранен и потом умер в больнице.

Еще одна таинственная трагедия, которая случилась в мирное время – это гибель подводной лодки М-200 («Месть»), которая стала частью истории города Палдиски – в советские годы бывшего закрытым военным городом подводников. На месте захоронения жертв крушения М-200 установлен надгробный камень, то есть даже не памятник в строгом смысле слова. Представители местного самоуправления считают, что ликвидировать это захоронение – совершенно неправильный, попросту этически неприемлемый жест.

Катри Райк: в Эстонии происходит хаотичная война с памятниками

Мэр Нарвы Катри Райк – принципиальный противник войны с памятниками советского периода. Фото: Kollaaž. Ain Liiva/Andres Haabu

Мэр Нарвы Катри Райк в политике не первый год. Она всегда позволяла себе говорить выпадающие из «мейнстрима» вещи. Ее высказывания в защиту танка-памятника вызвали активную общественную дискуссию.

- Как вы относитесь к идее демонтировать памятники советского периода вообще? Вопрос не только о Нарве. Есть ка кието критерии, по которым можно оценить, какой памятник надо сносить, а какой нет?

- А сколько в Эстонии памятников советского периода? Только в Нарве и ближайших окрестностях несколько десятков плит и памятных знаков Великой Отечественной войны. Сейчас только начнут выяснять, о каком количестве речь. Конечно, перенесение этих знаков в музеи – об уничтожении мы не говорим – нуждается в общественном обсуждении. Сегодня же в Эстонии происходит хаотичная война с памятными знаками, что позволяет набрать очки перед выборами в Рийгикогу.

- В интервью ERR вы сказали, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы: «часть той еще сохранившейся гордости за то, что я здесь русский, я представляю тех, кто освободил Эстонию от фашистов, кто выстроил Нарву». Как вы считаете, эта гордость не противоречит чувствам эстонцев, которые советский период считают оккупацией, а не освобождением?

- Понимание истории XX века у русских и эстонцев разное, это ни для кого не новость. Разумно было бы говорить об истории и слушать позиции друг друга. В сложные времена историю используют как оружие, и именно такой момент сейчас наступил. Давайте же обсуждать историю больше! Я представила видение нарвитян, так как я стою за жителей этого города. Это моя работа и мое призвание. Как историк, я считаю, что мы мало объясняли местным русским историю Эстонии. Я пытаюсь вносить свою лепту в объяснение нарвитянам позиции эстонцев.

- Не является ли советский танк в сегодняшних условиях памятником агрессивной войне? Ведь в Украине сейчас воюют сотни советских танков, практически таких же.

- Нарвский танк никогда не участвовал в войне, это муляж. Но для этого места он важен. Да, украинская война изменила нашу жизнь. Если мы всем обществом согласимся, что мы больше не отмечаем 9 мая как день победы во Второй мировой войне и не возлагаем цветы, мы будем следовать этому соглашению. Но пока такого общественного соглашения или закона нет. И конечно же, такое решение не относится к компетенции самоуправления. Мы в Нарве поступаем согласно закону.

- Снос танка в Нарве мог бы сейчас вызвать такие же события, что и в 2007 году?

- Я принципиальный противник войны с памятными знаками и противник разобщения людей. Если с танком в Нарве поступить, как с Бронзовым солдатом в Таллинне, то есть перенести без общественного обсуждения, мы получим большое недовольство общественности. И кулаки в кармане, что для Эстонии плохо, и это несомненно. Насколько я понимаю, ни одно министерство или департамент не располагает внятным планом, как действовать дальше. Это достойно сожаления. Нужно ли учитывать художественную и историческую ценность памятника? Разумеется, в любой ситуации нужно учитывать, но это должны делать компетентные люди с академической подготовкой, а не политически мотивированная комиссия.