На прошлой неделе стало известно, что при Государственной канцелярии была создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросом о надгробиях и памятниках с изображениями символов оккупационной власти.
Памятник: история, пропаганда и элемент ландшафта
Руководитель рабочей группы Аско Кивинук пояснил, что в их задачи входит удаление из общественного пространства некоторых надгробий и памятников. Какие именно символы и памятники подлежат удалению и как будет происходить этот процесс – этого общественности пока не объяснили. Пока ясно, что памятники не будут сносить бездумно и все подряд. Специалисты, которых привлечет гос канцелярия к этому проекту, помогут оценить историческую или культурную ценность каждого объекта прежде, чем будет принято судьбоносное для каждого из них решение.
Первой ступенью станет своего рода каталогизация подобных памятников и надгробий, которых в Эстонии может быть от 200 до 400. Более точной картины ни у кого сейчас нет, так как подсчетом и составлением какого-то регистра раньше никто не занимался. Под символами оккупационной власти сегодня подразумевается только то, что относится к советскому периоду истории. Памятников дореволюционной России проект не касается. Кроме того, специалистам группы придется выяснить, есть ли правовые основания для сноса или изменения внешнего вида памятников и надгробий, расположенных на земле частных лиц и самоуправлений. Если сейчас таких оснований нет или они не прописаны, то придется сначала разработать законный механизм, позволяющий перенести или убрать памятники корректно и с соблюдением этических норм. «Мы будем заниматься этим вопросом непредвзято и уважительно», – заверил руководитель рабочей группы Аско Кивинук.
Памятникам везде досталось
Переучет и переоценка памятников, который анонсировала наша Госканцелярия – это разумный вариант решения вопроса. Очевидно, что Эстонское государство пытается сохранить гражданский мир, не задевать чувств эстоноземельцев любой национальности и не игнорировать возможную историческую значимость памятника или надгробия.
Подобный процесс имел место во многих странах, и практика показала, что он всегда содержит долю стихийности. Даже если государство решало оценивать памятники с привлечением специалистов, инциденты с самовольными сносами были везде: за каждым не уследить, а памятники советским солдатам у многих народов вызывают массу негативных эмоций. История страны – это история людей, история семей с их памятью. Зачастую речь вовсе не о благодарности за освобождение.
Например, в 2017 году Польша приняла закон о запрете памятников, символизирующих или пропагандирующих тоталитарные режимы. В законе сделали исключение для художественных объектов и для памятников, возведенных над останками погибших воинов, то есть реальных захоронений. В ходе сноса памятников народ участвовал как мог, и не всегда законно.
Так, памятник на кладбище в Кошалине, стоявший с 1950-х годов, был незаконно повален при помощи экскаватора, въехавшего поздно ночью на кладбище. На мемориале был изображен советский солдат, которого обнимает девушка с голубем в руке. Перед тем, как законно снести памятник в селе Гарнцарско, с него сняли табличку с надписью: «Вечная слава героям, погибшим за честь и независимость Советской Родины». Эту табличку люди несколько раз заливали красной краской, демонстрируя свое отношение к памятнику.
После вторжения России в Украину в центре Киева демонтировали скульптуру, символизирующую «воссоединение и дружбу» украинского и российского народов. Один из проектировщиков этого памятника, построенного в 1982 году – Сергей Миргородский – наблюдал за демонтажем. Он сказал тогда: «Россия вторглась в Украину. Можем ли мы дружить с Россией, как вы думаете? Это наш злейший враг, поэтому памятник российско-украинской дружбе больше не имеет смысла».
Как быть с героями мирного времени
В Эстонии есть памятники и памятные знаки, которые никак не связаны с вой ной, хотя и могут быть связаны с людьми, которые носили советские погоны. Эти люди погибли в мирные годы и теперь историкам придется оценивать, относить их могильные плиты к символам оккупации или нет. Если государство и местные самоуправления не возьмут процесс под свой контроль, то и в нашей стране процесс может пойти на самотек.
В июле именно это произошло с памятником герою Советского союза Тимофею Ромашкину. Его демонтировали самовольно, не сообщив самоуправлению. Ромашкин не был солдатом, он служил в гражданской авиации и свое звание героя получил за спасение пассажиров самолета в 1954 году. После того как самолет с пассажирами набрал высоту, на экипаж напали вооруженные люди. Во время борьбы с угонщиками Тимофей Ромашкин был ранен и потом умер в больнице.
Еще одна таинственная трагедия, которая случилась в мирное время – это гибель подводной лодки М-200 («Месть»), которая стала частью истории города Палдиски – в советские годы бывшего закрытым военным городом подводников. На месте захоронения жертв крушения М-200 установлен надгробный камень, то есть даже не памятник в строгом смысле слова. Представители местного самоуправления считают, что ликвидировать это захоронение – совершенно неправильный, попросту этически неприемлемый жест.
Катри Райк: в Эстонии происходит хаотичная война с памятниками
Мэр Нарвы Катри Райк в политике не первый год. Она всегда позволяла себе говорить выпадающие из «мейнстрима» вещи. Ее высказывания в защиту танка-памятника вызвали активную общественную дискуссию.
- Как вы относитесь к идее демонтировать памятники советского периода вообще? Вопрос не только о Нарве. Есть ка кието критерии, по которым можно оценить, какой памятник надо сносить, а какой нет?
- А сколько в Эстонии памятников советского периода? Только в Нарве и ближайших окрестностях несколько десятков плит и памятных знаков Великой Отечественной войны. Сейчас только начнут выяснять, о каком количестве речь. Конечно, перенесение этих знаков в музеи – об уничтожении мы не говорим – нуждается в общественном обсуждении. Сегодня же в Эстонии происходит хаотичная война с памятными знаками, что позволяет набрать очки перед выборами в Рийгикогу.
- В интервью ERR вы сказали, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы: «часть той еще сохранившейся гордости за то, что я здесь русский, я представляю тех, кто освободил Эстонию от фашистов, кто выстроил Нарву». Как вы считаете, эта гордость не противоречит чувствам эстонцев, которые советский период считают оккупацией, а не освобождением?
- Понимание истории XX века у русских и эстонцев разное, это ни для кого не новость. Разумно было бы говорить об истории и слушать позиции друг друга. В сложные времена историю используют как оружие, и именно такой момент сейчас наступил. Давайте же обсуждать историю больше! Я представила видение нарвитян, так как я стою за жителей этого города. Это моя работа и мое призвание. Как историк, я считаю, что мы мало объясняли местным русским историю Эстонии. Я пытаюсь вносить свою лепту в объяснение нарвитянам позиции эстонцев.
- Не является ли советский танк в сегодняшних условиях памятником агрессивной войне? Ведь в Украине сейчас воюют сотни советских танков, практически таких же.
- Нарвский танк никогда не участвовал в войне, это муляж. Но для этого места он важен. Да, украинская война изменила нашу жизнь. Если мы всем обществом согласимся, что мы больше не отмечаем 9 мая как день победы во Второй мировой войне и не возлагаем цветы, мы будем следовать этому соглашению. Но пока такого общественного соглашения или закона нет. И конечно же, такое решение не относится к компетенции самоуправления. Мы в Нарве поступаем согласно закону.
- Снос танка в Нарве мог бы сейчас вызвать такие же события, что и в 2007 году?
- Я принципиальный противник войны с памятными знаками и противник разобщения людей. Если с танком в Нарве поступить, как с Бронзовым солдатом в Таллинне, то есть перенести без общественного обсуждения, мы получим большое недовольство общественности. И кулаки в кармане, что для Эстонии плохо, и это несомненно. Насколько я понимаю, ни одно министерство или департамент не располагает внятным планом, как действовать дальше. Это достойно сожаления. Нужно ли учитывать художественную и историческую ценность памятника? Разумеется, в любой ситуации нужно учитывать, но это должны делать компетентные люди с академической подготовкой, а не политически мотивированная комиссия.
Нарвский танк
• Танк стоит в деревне Сийвертси на берегу реки Нарова, по пути из Нарвы в Нарва-Йыэсуу.
• Это единственный танк-памятник на территории Эстонии.
• Танк установлен постаменте из доломита, его высота 2,2 метра.
• Торжественное открытие состоялось 9 мая 1970 года.
• Танк Т-35-85 установлен в месте, где части Красной Армии форсировали Нарову под командованием генерала Федюнинского в июле 1944 года.
• Установка монумента была приурочена к 25-летию Победы
Комментарий
Советские памятники позволяют осмыслить прошлое
КАРЕН ЯГОДИН, руководитель Музея оккупации и свободы Vabamu
История нашей страны была сложной, и важно помнить о наших травмах. Снос памятников не стирает былое, а памятник помогает понять тяжелые времена тем поколениям, которые не пережили связанные с памятниками события.
Памятники, воздвигнутые в советское время, больше не прославляют режим или отдельных лиц. Это исторические памятники, которые помогают нам осмыслить пережитое когда-то другими. Обращение к историко-культурному наследию советской эпохи до сих пор вызывает противоречивое отношение: важные памятники эпохи охраняют, но периодически раздаются призывы к их сносу, так как это символы оккупации.
Памятники — это эмоциональная тема, но мы считаем, что вместо того, чтобы создавать противостояние в обществе, следует найти время для осмысления и проговаривания исторической и художественной ценности памятников. Конечно, есть памятники, которые отжили свое, но для того, чтобы переместить каждый памятник, необходимо организовать дискуссию, в которой перемещение и сохранение рассматривалось бы в представлении новыъ покалений.
Это не пропаганда, а место последнего упокоения
ЯАНУС СААТ, старейшина волости Ляэне-Харью
В Палдиски есть место, где похоронены жертвы крушения подводной лодки М-200. Крушение случилось в 1956 году. Там покоятся 29 подводников. Раньше эта могила была на территории порта, но позднее погибших перезахоронили на городском кладбище Палдиски, как и следует поступать с усопшими. Во время перезахоронения вместо прежнего обелиска с красной звездой и серыми плитами на городском кладбище Палдиски были установлены скромные черные надгробия для каждого погибшего и одно большое надгробие как памятная плита о случившейся трагедии. Самоуправление Ляэне-Харью не планирует ликвидировать или реорганизовать это захоронение, потому что мы рассматриваем эти могилы не как пропаганду советской идеологии, а как последнее место упокоения, неотъемлемой частью которого является уважение.
Давайте слушать историков и искусствоведов
ХИЛККА ХИЙОП, декан факультета истории искусства Эстонской академии искусств
Непременно нужно учитывать историческую и художественную ценность памятников, прежде чем принимать решение об их судьбе. К сожалению, я не в курсе, кто входит в рабочую группу по вопросу памятников. Я предполагаю, что в нее войдут и искусствовед, и специалист по охране памятников. Каждый памятник надо рассматривать отдельно и при этом принимать в расчет весь спектр возможностей при выборе его дальнейшей судьбы: не только уничтожение и перемещение, но и изменение контекста. Как это сделать – вопрос отдельный. Иногда достаточно просто убрать надписи и пояснительные тексты. К этому в рамках публичного конкурса можно привлечь современных художников.
Евгений Гомберг: советские памятники вносят раскол самим своим существованием
Rus.Postimees обратился с вопросами к Евгению Гомбергу как к человеку, которому особенно близка тема сохранения исторической памяти. Латвийские СМИ называют Гомберга «эксцентричным филантропом» и специалистом по рижским памятникам. В начале нулевых он начал восстанавливать утраченные рижские памятники и на свои деньги установил в Риге скульптурную группу и бюст бывшего градоначальника Джорджа Армитстеда, памятник Барклаю де Толли, скульптуру героя национального эпоса Лачплесиса на здании Латвийского Сейма, скульптуру «Золотой рыцарь» во дворике дома по ул. Вальню, 3, памятник Филиппо Паулуччи в Верманском саду. Еще он устанавливал памятные доски, посвященные архитекторам Константину Пекшенсу и Сергею Антонову, шахматисту Михаилу Талю и композитору Оскару Строку.
- Как вы относитесь к многочисленным памятникам вроде советских танков и барельефов с людьми в касках и с автоматами, которые в странах Балтии означают для разных групп общества кардинально разную историю?
- Памятники советским танкам, истребители на подставке возникли не от хорошей жизни, так было проще утилизировать, заодно и памятник смастерить. Это как в анекдоте, когда мужик и тещу похоронил и памятник поставил: закопал по пояс и бронзовой краской покрасил. Отношусь к ним как к символам времени. И не жалею, если их демонтируют, эстетических достоинств в них почти никогда нет.
- Стоит ли в сегодняшних условиях прислушиваться к тем, кто не хочет вносить лишний раскол в общество, а потому призывает не трогать советские памятники?
- Советские памятники, к сожалению, вносят раскол самим своим существованием. После начала агрессии России в Украину при всем желании на них уже нельзя смотреть отстраненно, любой из них ассоциируется с российской армией и зверскими убийствами мирных жителей.
В Риге будут демонтировать Памятник Освободителям. Снести его пытались уже лет тридцать, но он был под защитой договора Россия-Латвия. Сейчас его никакой договор не спасет. Он состоит из колонны и нескольких бронзовых фигур – советские воины в касках и с автоматами и какой-то Матери. То есть, Родины-Матери, конечно, но чья «Родина» и чья мать, уже непонятно. Невозможно избавиться от ассоциаций, что те воины – это сегодняшние воины. Просто не объяснить. И поэтому памятник обречен. Это трудно назвать действиями антирусских настроенных властей: это единственно возможный ответ, спровоцированный путинской агрессией. Я только не понимаю, зачем это нужно уничтожить? Разве недостаточно демонтировать? Псков просил им отдать скульптуры, наши отказали. Почему, зачем? Или продать кому угодно. Это же материальная ценность, люди работали, творили.
- Как быть с тем, что для большой части общества сегодня советский танк — это прямая связь с войной: та же страна танками сейчас утюжит мирные города. Или эти события не следует связывать?
- Эти события нельзя не связывать. Просто не получается. И после 24 февраля не осталось аргументов для их защиты. Советские памятники больше не спасти.
- А как вы относитесь к желанию одесситов убрать памятник Екатерине II, которая сделала очень много для лишения украинского народа национальной идентичности? Или все-таки Екатерину стоит оставить в покое?
- Жаль, но в последнее время переоценка исторических фигур приняла уродливые размеры. Свержение памятников Христофору Колумбу, который много сделал для лишения индейского народа национальной идентичности и самоуправления, и желание убрать Екатерину ничем не отличаются. Уберут Екатерину или нет, зависит только от того, кто громче орет.