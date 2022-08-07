Репортаж ⟩ «Все уверены, что его снесут, о музее никто не в курсе»: активисты хотят ясности насчет судьбы танка

Российский танк с советским флагом наступает на Украину. Скриншот из видео министерства обороны России. Фото: Kuvatõmmis/Youtube

Александр тоже жалуется на невнимание СМИ к проблеме отсутствия диалога между Таллинном и Нарвой. Хотя представителей СМИ, гражданских журналистов, блогеров у монумента предостаточно. Пожалуй, именно журналисты и полицейские патрули составляют добрую половину всех, кто проводит у танка более часа.

«Я за разговор, за обмен информацией. Ничего не известно. Когда, кто, куда собирается сносить монумент, - возмущенно говорит Александр. - Одни говорят – в реку опустят, другие – на распил, третьи, что отдадут в русское посольство, и он уедет в Ивангород. В конце концов, кто-то может приехать к нам из Таллинна и объяснить? Или Нарва недостойна, чтобы с ней говорили?»

Эвелине и ее спутнику Василию не более семнадцати лет. Они у памятника оказались случайно, хотя в это трудно поверить, учитывая его географическую расположенность. Но интрига раскрывается быстро – они готовят квест на день рождение своему близкому другу, и один из объектов розыгрыша – танк. О самом монументе они знают мало, как и о событиях, чьим символом он является. Эвелина более открыта к общению и доброжелательно отвечает на вопрос, кому нужен этот танк. «Мы сюда ходили с родителями, мы все привыкли, что он здесь стоит, что сюда фоткаться приезжают молодожены, и вообще – это наша достопримечательность», – весело говорит она.