Ян Левченко ⟩ Будут ли снова чистить площадку новой качественной метлой?

Осенью 1992 года партия «Отечество» в ознаменование своего появления выпустила плакат с изображением обаятельного мужчины с метлой. Надпись Plats puhtaks! имела в виду люстрацию, которую провозгласила восстановленная республика. Многие и сегодня обижены на то, что люстрация оказалась предсказуемо направлена против носителей русского языка вне зависимости от взглядов и лояльности новому курсу. Тем не менее при всех издержках сложно отрицать, что страна показала успехи в избавлении от советского наследства.

В чем проявляется эта успешность? Я еще не встречал ни одного русскоязычного эстоноземельца, который бы, на словах проклиная притеснения со стороны эстонского государства, вдруг по зову души перебрался в Россию. К переезду на историческую родину еще могли подтолкнуть семейные и деловые отношения, но чтобы взять и сменить хоть и северо-восточную, а все же Европу, на очевидный, наряду с Беларусью и Центральной Азией, заповедник постсоветской коррупции, имитационных институтов и властного произвола – с такой эксцентрикой я не сталкивался. Смотреть российские телеканалы с фашизоидными ведущими – это да. Тосковать по гастролям российских артистов и даже иногда ездить к родственникам, год от года производя на них все более неизгладимое впечатление своим нерусским лоском – всегда пожалуйста. Но отъезд из Эстонии уже многие десятилетия ассоциируется с направлением дальше на запад или на север независимо от родного языка иммигранта.