Бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса выписали из клиники «Матер Ольбия» на Сардинии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на La Repubblica.
Чубайса выписали из больницы
Чубайса выписали из больницы
Отмечается, что он покинул больницу еще в субботу и направился во Франкфурт. «Анатолия Чубайса выписали из клиники 6 августа, поздним утром. Он покинул "Матер Ольбия", передвигаясь без посторонней помощи», - пишет издание.
По данным газеты, у итальянских врачей нет сомнений в том, что они правильно поставили диагноз пациенту: синдром Гийена-Барре.
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