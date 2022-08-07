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Чубайса выписали из больницы

Интерфакс
Чубайса выписали из больницы
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Анатолий Чубайс.
Анатолий Чубайс. Фото: Postimees

Бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса выписали из клиники «Матер Ольбия» на Сардинии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на La Repubblica.

Отмечается, что он покинул больницу еще в субботу и направился во Франкфурт. «Анатолия Чубайса выписали из клиники 6 августа, поздним утром. Он покинул "Матер Ольбия", передвигаясь без посторонней помощи», - пишет издание.

По данным газеты, у итальянских врачей нет сомнений в том, что они правильно поставили диагноз пациенту: синдром Гийена-Барре.

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